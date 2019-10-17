Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı eski vali Harput'un cezası artırıldı, 10 iş insanı tutuklandı
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski vali Harput'un cezası artırıldı, 10 iş insanı tutuklandı

FETÖ sanığı eski vali Harput'un cezası artırıldı, 10 iş insanı tutuklandı

1 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamaları tamamlandı.

FETÖ sanığı eski vali Harput'un cezası artırıldı, 10 iş insanı tutuklandı, System.String[]

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamaları tamamlandı. Mahkeme heyeti, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'a daha önce verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını 8 yıl 9 aya çıkarılırken, 10 iş insanının yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasına, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuksuz 1'i tutuklu 48 sanık katıldı. Kimlik tespiti ve ifadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.Heyet, daha önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Harput'un cezasını 8 yıl 9 aya çıkarttı. Harput'un adli kontrol şartı devam ederken, iş insanları Ali Saffet Durmuşlar, Selahattin Çelik, Cengiz Resimoğlu, Ramazan Yılmaz, Hamit Tuna, Sami Şentürk, Mecit Özkelebek, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er ve Osman Üstünel'in tutuklanmasına karar veren mahkeme, tutuklu bulunan Ahmet Gören'i ise tahliye ettirdi.


Şahabettin Harput, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:07 Kaynak: DHA
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