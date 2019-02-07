Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında yargılanan 11 sanıktan 8'ine hapis cezası verildi.

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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında yargılanan 11 sanıktan 8'ine hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Baykal ve Köksal Aktaş ile tutuksuz sanıklar Resul Başaran, Nuh Albayrak, Veysel Çırak, Hasan Çalışkan ve Abubekir Atmaca katıldı.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Tüzer, Cengiz K, Süleyman Ö. ve İbrahim Saffet K. ise duruşmada yer almadı.

Hasan Baykal, duruşmada yaptığı savunmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını savundu.

Baykal, "astsubay ve uzmanlardan sorumlu kişi" olduğu yönündeki iddiaların da doğru olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, örgütün sözde "askeri imamı" olduğu iddia edilen Hasan Baykal'a 13 yıl 6 ay, Resul Başaran ve Köksal Aktaş'a 7 yıl 6'şar ay, Hasan Çalışkan'a 4 yıl 4 ay 15 gün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Mehmet Ali Tüzer, Nuh Albayrak, Veysel Çırak ve Abubekir Atmaca'ya ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Süleyman Ö, Cengiz K. ve İbrahim Saffet K'nin ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:30 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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