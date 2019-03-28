Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Ferhat Sarıkaya, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 10...
1 saat önce
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya
, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:38 Kaynak: İHA
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