FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 51 Gözaltı
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 51 Gözaltı

12.01.2026 11:43
İstanbul merkezli operasyonda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında 51 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde çalıştığı belirlendi.

Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanı olduğu ve ardışık aranmalarının bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında yer aldığı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 51 Gözaltı
