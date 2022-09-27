15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava yeniden başladı - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava yeniden başladı

27.09.2022 18:04
15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava yeniden başladı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin,...

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 21'i tutuklu 2'si firari 26 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülmesine başlandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ile katılanlar, sanık avukatları ve katılanlar avukatları hazır bulundu.

Yargıtayın bozma ilamının okunduğu duruşmada, mahkeme başkanı taraflara ilama ilişkin taleplerini sordu.

Katılanlar ve avukatları, bozma ilamına ilişkin "takdir mahkemenindir" derken tutuklu sanıklar ile avukatları ilama uyulmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da mahkemenin, Yargıtayın bozma ilamına uymasını istedi. Mahkeme heyeti, bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık olarak ifade veren 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirtti.

İşleyiş gereği kurmay başkanından bilgi aldığını söyleyen Türkgenci, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde kurmay başkanıyla iki kere görüştüğünü ve kurmay başkanının kendisine nöbetçi amirden, vukuat olmadığına dair aldığı bilgileri ilettiğini kaydetti.

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından ilerleyen süreçte bilgi alamadıklarını anlatan Türkgenci, "Altını çiziyorum, İstanbul'dan bilgi alamadığımız için Sakarya'dan bir albay aracılığıyla bilgi aldık." dedi.

Duruşma, sanık ve avukatları dinlemek üzere yarına ertelendi.

Davanın geçmişi

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin 26 Nisan 2018'de açıkladığı kararında 53 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Heyet, duruşmadaki iyi hal ve tutumlarını dikkate aldığı 35 sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna yardım eden 3 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, 69 sanığın ise beraatine karar verdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, başka davalarda "anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 2 sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararına ilişkin yaptığı incelemede, bir kısım sanıklar yönünden bozma kararı, bir kısım sanıklar yönünden ise onama kararı vermişti.

Dosyadaki delilleri değerlendiren Yargıtay, bazı sanıklar hakkında ceza verilmesi gerekirken beraat hükmünün kurulduğunu belirterek kararın bozulmasına hükmetti.

Bozma kararında, er rütbesindeki bazı sanıkların askeri konum ve rütbeleri itibarıyla emri yerine getirip getirmeme hususunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulduğu belirtildi.

Yargıtay, bazı sanıklar yönünden dava dosyasındaki delillerde yeterli incelemenin yapılmadığını aktardı.

YORUMLAR
500
Adana'da iki kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı Adana'da iki kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava yeniden başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 01:49:51. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement