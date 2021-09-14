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Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı - Son Dakika

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı

14.09.2021 16:30

Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Şiddet hakkında konuşan Aktan, 2018 yılında hamileyken Deniz'den gördüğü şiddeti ifade ederken, "Evdeyken tartışma sırasında beni boğazımdan tuttu ve tokatladı" dedi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla, 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Özcan Deniz ve müşteki Feyza Aktan ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Kimlik tespitinde, lise mezunu olduğunu söyleyen Deniz, aylık gelirinin ise 20 bin TL olduğunu kaydetti.

"HAKKIMDA BERAAT KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDERİM"

Soruşturma aşamasında verdiği savunmasını tekrar ettiğini söyleyen Deniz, kendini şöyle savundu: "Müştekinin şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka amaçlı olduğunu düşünüyorum. Aile Mahkemesinde velayet davamız devam ediyor. Velayet davasında beni zor duruma düşürmek için bu iddiaları sürdürmektedir. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim. Bahsi geçen anlara dair, davacının da reddedemeyeceği, o bahsettiği anlarda yanımızda olan tanıkları da dinletmek isterim. Almanya'da kapıyı çalıp, çocuğu alıp çıktığım doğru fakat herhangi bir darp olayında bulunmadım."

"MÜŞTEKİ KENDİSİNE ZARAR VEREN BİRİDİR"

Göcek'teki olayda ise, Fatma Damarcan müştekinin annesi olur. Olay günü müşteki annesiyle tartışıp, tencere tava attı. Ben de annesini korudum. Herhangi bir darp eyleminde bulunmadım. Hastane raporunun da nasıl alındığı belli değildir. Almanya'dan döndükten bir süre sonra alınmış bir rapordur. Müşteki kendisine zarar veren biridir. Bu raporda kendisine zarar vererek aldığı bir rapordur yüksek ihtimal. Boşanma davasını ben açtım. Şiddet görmüş bir kadın olarak boşanma davası açmadı."

MAHKEME, GİZLİLİK KARARINI REDDETTİ

Hakim, Deniz'e ceza aldığı takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmeyeceğini sordu. Deniz, ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğini söyledi. Duruşmada, sanık Deniz ile müşteki Aktan'ın avukatları dava hakkında yayın yasağı ile gizlilik kararı getirilmesini istedi. Mahkeme, gizlilik kararı ve basın yasağı getirilmesine gerek olmadığına karar verdi.

FEYZA AKTAN: BOĞAZIMDAN TUTTU VE TOKATLADI

Müşteki Feyza Aktan ise beyanında, "Savcılıkta verdiğim ifadeyi tekrar ederim. Sarıyer'deki olayın ben hamileyken, 2018 yılında gerçekleşmiş olması lazım. O süreçte evli değildik. Eski sevgisiyle görüştüğünün fotoğrafları haber olarak çıkınca evi terk etmiştim. Daha sonra beni ikna etti ve eve döndüm. Evdeyken tartışmalarımız devam etti. Evdeyken tartışma sırasında beni boğazımdan tuttu ve tokatladı. O süreçte vücudumda iz bırakacak bir darp olmadığı için rapor almadım. Aileler araya girdi ve kendisi de pişman olduğunu ilettiği için tekrardan barışıp evlendik. Bunun raporunu alabilecek durumda dahi olsaydım, rapor almazdım. Çünkü hamile olduğum için çocuğa karşı sorumluluğum vardı. Çocuk daha dünyaya gözünü açmamıştı" dedi.

Eski eşini darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz hakim karşısında

"ÇOCUĞUMA KARŞI SORUMLULUĞUMDAN DOLAYI RAPOR ALMADIM"

Beyanında Göcek'teki tartışmalarına değinen Aktan, "Doğum yapalı 40 gün falan olmuştu. Tartışmadan sonra 'çantaları topluyorsun, döneceğiz' dedi. Ben de 'ikimizin aynı ortamda kalması doğru olmaz Antalya'ya kardeşimin yanına gidiyorum' dedim. Tartışmaların büyümesinden korkuyordum. Daha sonra kendisi bana, 'sen benim karımsın, benimle geleceksin' diyerek, beni darbetti. İlk önce beni itti ve yere düştüm. Daha sonrasında da ayağıyla vurdu. Bu süreçte de rapor almadım. Rapor almamamın sebebi de çocuğuma karşı olan sorumluluğumdur yine. Haziran 2019'da Almanya'da darp olayı oldu. Olay günü çocuk sebebiyle aramızda bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Daha sonra sanık odaya girerek çocuğu aldı ve beni kolumdan tutarak duvara vurdu. Çeşitli darplarda bulundu. O tarihte darp raporu almamanım nedeniyse ilk kez gittiğim bir ülke ve yabancı dil bilmiyor olmam. Türkiye'den aldığım darp raporuyla, sanığın abisinden korktuğum ve sanığın da çocukla ilgili duygusal şantajları nedeniyle şikayette bulunmadım. O dönemde yaşım küçüktü ve korktum. Anlaşmalı boşandığımız için de bu raporu davaya dahil etmedim" ifadelerini kullandı.

"SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM, GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Sanık Deniz'in avukatının, 'korktuğunuz bir insanla neden beraber yaşıyorsunuz' sorusunu cevaplayan Aktan, "Darp olaylarından sonra ve pandemi sürecinde kendisiyle yeniden bir araya gelmemin nedeni çocuğumdur, çocuğumun gelişimi içindir. Sanıktan şikayetçiyim. Zamanında şikayette bulunmadığım için çamur atıyor gibi yaftalandım. Ceza alsın amacım yok fakat bu durumda bana yapılanlarla ilgili zamanında sustum. Şimdi gerekenin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme, darp raporu alınan hastaneye müzekkere yazılarak, raporların istenmesine karar verdi. Tarafların bir sonraki celse tanıklarını hazırlamasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Eski eşini darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz hakim karşısında

ÖZCAN DENİZ: ZAMANI GELDİĞİNDE SÖYLEYEYİM

Duruşma çıkışında Aktan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, Deniz, "Zamanı geldiğinde söyleyeyim çocuklar. Şimdi ne söylesem boş. Dava süreci devam ediyor çünkü" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde Feyza Aktan'a tokat attığı ancak yara bere izinin kalmadığı, Aktan'ın pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığı ancak bir sonraki darp olayının Almanya'da meydana geldiği anlatıldı. Aktan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 'yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı

Özcan Deniz, Feyza Aktan, Boşanma, Almanya, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı - Son Dakika
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