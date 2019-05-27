Son Dakika Haberleri: Fiat Chrysler ve Renault hisseleri birleşme haberiyle yükseldi

Fiat Chrysler ve Renault hisseleri birleşme haberiyle yükseldi

1 saat önce

–Fiat Chrysler'in Gropue Renault'ya bir birleşme önerisi yaptığına ilişkin haberlerin ardından, iki firmanın da hisseleri değer kazandı.

Fiat Chrysler ve Renault hisseleri birleşme haberiyle yükseldi, System.String[]
Fiat Chrysler'in Gropue Renault'ya bir birleşme önerisi yaptığına ilişkin haberlerin ardından, iki firmanın da hisseleri değer kazandı.
Fiat Chrysler, Pazartesi günü piyasa açılışı öncesinde Groupe Renault'ya bir birleşme önerisi ilettiğini duyurmuş ve Renault da, önerinin alındığını ve gün içinde firmanın yönetim kurulunda görüşüleceğini açıklamıştı.
Fiat Crysler'in birleşme önerisi gerçekleşirse, dünyanın en büyük üçüncü küresel orijinal otomotiv üreticisi oluşturulmuş olacak. Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Crysler ve Groupe Reanult arasında, Hollanda'da kurulacak halka açık bir holding şirketi altında eşit bir şekilde paylaştırılacak.
FCA açıklamasında, "Geniş kapsamlı ve birbirini tamamlayıcı marka portföyü lüksten ana segmente kadar tüm piyasayı kapsamına alacak" denildi. Açıklamada ayrıca, birleşme sonucu hiçbir fabrikanın kapanmayacağının altı çizildi.
Açıklamalar ardından Renault hisseleri yüzde 14.77 ve Fiat Chrysler hisseleri yüzde 11.12 yükseldi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:13 Kaynak: DHA
Renault, Chrysler, Fiat, Ekonomi
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