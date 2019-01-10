Son Dakika Haberleri: Fiat, emisyon hilesi suçlamasında ABD ile uzlaşma yoluna gitti

Fiat, emisyon hilesi suçlamasında ABD ile uzlaşma yoluna gitti

22 dakika önce

İtalyan otomotiv devi Fiat, bazı dizel araç modellerinde emisyon oranlarını hileli gösterdiği suçlamasına karşı ABD hükümetine 305 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Fiat, emisyon hilesi suçlamasında ABD ile uzlaşma yoluna gitti, System.String[]
İtalyan otomotiv devi Fiat, bazı dizel araç modellerinde emisyon oranlarını hileli gösterdiği suçlamasına karşı ABD hükümetine 305 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:50 

Fiat, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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