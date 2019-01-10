Fiat, emisyon hilesi suçlamasında ABD ile uzlaşma yoluna gitti
22 dakika önce
İtalyan otomotiv devi Fiat, bazı dizel araç modellerinde emisyon oranlarını hileli gösterdiği suçlamasına karşı ABD hükümetine 305 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
İtalyan otomotiv devi Fiat
, bazı dizel araç modellerinde emisyon oranlarını hileli gösterdiği suçlamasına karşı ABD
hükümetine 305 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:50
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