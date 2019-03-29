Fıba'dan Türk Kadın Hakeme Önemli Görev
2 saat önce
FIBA kokartlı Türk kadın hakem Özlem Yalman,12-14 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın Sopron şehrinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görev yapacak.
FIBA kokartlı Türk kadın hakem Özlem Yalman,12-14 Nisan tarihlerinde Macaristan
'ın Sopron şehrinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görev yapacak.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, turnuvada Macaristan'dan Sopron Basket, Çekya'dan USK Prag, Rusya
'dan Dinamo Kursk
ve UMMC Ekaterinburg takımları yer alacak.
Dörtlü finalde, Özlem Yalman'ın yanı sıra Gentian Cici (Arnavutluk
), Andrada Csender (Danimarka
), Dariusz Zapolski (Polonya
), Boris Krejic (Slovenya
), Jasmina Juras (Sırbistan
) ve Vasiliki Tsaroucha da (Yunanistan
) görev alacak.
Özlem Yalman, 1995 yılında başladığı hakemlikte 2004 yılında A klasmana yükselmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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