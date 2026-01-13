Fiber Ağı 657 Bin Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fiber Ağı 657 Bin Kilometreye Ulaştı

Fiber Ağı 657 Bin Kilometreye Ulaştı
13.01.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin fiber ağının 657 bin kilometreye eriştiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Fiber uzunluk, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometreye ulaştı. Böylece fiber ağımız, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı 3'üncü çeyrek verilerini değerlendirdi. Eylül sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 408 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 757'dir" ifadelerini kullandı.

'82 MİLYAR DAKİKA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

2025 yılının 3'üncü çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,5 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 99,1 milyon olduğunu ifade eden Uraloğlu, "2025 yılı 3'üncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 80,7 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 80'inin bireysel, yüzde 20'sinin ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılı 3'üncü çeyreğinde, 494 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.

Söz konusu dönemde yaklaşık 4,9 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını ifade eden Uraloğlu, "30 Eylül 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 203 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

'FİBER UZUNLUK YÜZDE 11,7 ARTTI'

2025 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla geniş bant internet abone sayısının 20,9 milyonunun sabit abone, 77,3 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Toplam 98,2 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 26,3'lük bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında, onu takiben de yüzde 26,1'lik bir oranla da 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometre olmuş ve yüzde 11,7 oranında artış gerçekleşti. Böylece fiber ağımız, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiber Ağı 657 Bin Kilometreye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:24:48. #7.11#
SON DAKİKA: Fiber Ağı 657 Bin Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.