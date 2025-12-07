Fidan, Doha Forumu\'nda Somali Cumhurbaşkanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 23'üncü Doha Forumu kapsamında, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
