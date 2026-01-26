Fidan ve Barrot Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fidan ve Barrot Görüşmesi

26.01.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa'nın Dışişleri Bakanı Barrot ile Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerden bölgesel krizlere, Türkiye-AB ilişkilerinden Gazze ve Suriye'deki gelişmelere kadar geniş bir gündemin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 27 Ocak tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile bir araya geleceğini duyurdu.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye ile Fransa arasında bölgesel ve küresel meseleler başta olmak üzere artan diyalogdan duyulan memnuniyeti dile getirmesinin beklendiğini aktardı.

Görüşmelerde, yakalanan bu ivmenin sürdürülerek stratejik bir bakış açısıyla ikili ilişkilerin tüm veçhelerine uygulanması yönünde en üst düzeyde siyasi iradenin mevcut olduğunun vurgulanacağı belirtildi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğuna işaret edilmesi, bu ilişkilerin üçüncü ülkelerde hayata geçirilecek iş birliği projeleriyle daha da geliştirilmesine yönelik desteğin ifade edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, 17 Şubattarihinde İstanbul'da düzenlenecek 8. Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının ikili ekonomik ve ticari ilişkilere sağlayacağı katkının gündeme getirilmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Fransa'daki Türk toplumunun huzur ve refahının Türkiye açısından öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurgulayacağı kaydedildi.

Terörle mücadelede ortak sorumluluk anlayışı çerçevesinde etkin iş birliğinin sürdürülmesi ve teröre karşı kararlı ortak tutumun öneminin altının çizileceği, savunma sanayii alanında iş birliğini geliştirmeye yönelik fırsatların ele alınacağı ifade edildi.

Kaynaklar, görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin, bazı AB üyesi ülkelerin iç siyasi gündemlerine konu edilmeden stratejik bir perspektifle ele alınmasının önemine dikkat çekileceğini belirtti. Bu çerçevede, Türkiye'nin AB sanayi stratejisine dahil edilmesinin, Birliğin rekabet gücünün artırılması ve stratejik özerkliğinin pekiştirilmesi açısından kritik önemde olduğunun vurgulanacağı aktarıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve adil, kalıcı bir barışın tesis edilmesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğine işaret edilmesi, Türkiye'nin barış sürecine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunun ifade edilmesi bekleniyor.

Gazze bağlamında ise barış planında ikinci aşamaya geçilmesinin ve bu çerçevede Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesinin önemli bir adım olduğunun dile getirileceği kaydedildi. Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması ile Gazze halkının günlük hayatının normalleşmesinin uluslararası toplumun eşgüdüm ve desteğini gerektirdiğine dikkat çekilmesi, İsrail'in ateşkes ihlallerinin engellenmesi ve yeterli insani yardımın Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının öncelik olmaya devam ettiğinin vurgulanması öngörülüyor.

Suriye sahasındaki son gelişmelerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ile Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekileceği belirtilen görüşmelerde, Türkiye'nin 18 Ocak tarihli "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"nın sahada tam olarak uygulanmasının yakın takipçisi olacağının yinelenmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Fransa, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fidan ve Barrot Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:16:33. #7.11#
SON DAKİKA: Fidan ve Barrot Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.