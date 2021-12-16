Üye Girişi
Fiesta Rally Cup'ta kazanan belli oldu - Son Dakika

Fiesta Rally Cup'ta kazanan belli oldu

16.12.2021 13:04
Fiesta Rally Cup'ta kazanan belli oldu

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında yapılan ve her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup'ta 2021 sezonunda kazanan Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ikilisi oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında yapılan ve her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup'ta 2021 sezonunda kazanan Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ikilisi oldu.

Ford Otosan açıklamasına göre, her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vadeden genç pilotları buluşturan, Türk ralli efsanesi Serdar Bostancı ve Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017 yılında yeni formatıyla başlatılan Fiesta Rally Cup'ta 2021 yılı galibi belli oldu. Ford Fiesta'ların kendi arasında yarıştığı ve yüksek bir rekabet ortamı sunan kupada heyecan dolu sezonu Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ikilisi Ford Fiesta R2T ile kazandı.

Son yarışa kadar çekişmenin eksik olmadığı Fiesta Rally Cup'ta, sezonun son yarışı 27-28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

15 farklı ekibin takip ettiği ve çekişmenin son yarışa kadar sürdüğü yarışta, İstanbul Rallisi öncesinde 4 farklı pilotun birden kupayı kazanma ihtimali hala devam ediyordu. Kağan Karamanoğlu, And Sunman, Serhan Türkkan ve Okan Tanrıverdi'nin mücadelesine sahne olan İstanbul Rallisi'nde pilotlar hem toprak zemin üzerinde birbirlerine karşı hem de zorlu doğa koşullarına karşı mücadele etti.

Yarışa hızlı başlayan Serhan Türkkan-Koray Akgün ikilisi, tüm yarış boyunca tempolarını koruyarak finişe ilk sırada geldi ve aynı zamanda R2 Grubu'nun da birincisi oldu. Sezona şanssız başlamalarına rağmen son yarışlarda yakaladığı performansı İstanbul ayağında da sürdüren Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ekibi, İstanbul Rallisi'ni ikinci sırada bitirerek kazandığı puanlarla 2021 Fiesta Rally Cup kazananı oldu. Başarılı ikili, bu sonuçla R2T Grubu'nu da kazanmış oldu. Tüm yarış boyunca oldukça hızlı görünen Levent Şapçılar-Deniz Gümüş ikilisi yarışı üçüncü sırada bitirirken, ST/R1/R1T Grubu'nun da birincisi olmayı başardı.

Serhan Albayrak-Koray Akgün ekibi Fiesta Rally Cup'ı ikinci sırada, And Sunman-Özden Yılmaz üçüncü sırada tamamladı. Okan Tanrıverdi co-pilotu Sevilay Genç ile Fiesta Rally Cup dördüncülüğünün yanı sıra Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın da birincisi olmayı başardı. Emrah Ali Başo-Yasin Tomurcuk ikilisi de bu kupayı ikinci sırada tamamladı.

Fiesta Rally Cup rallicilerin motivasyonunu ve takım ruhunu yükseltiyor

Ford Fiesta Rally Cup'ın temelleri 1990'lı yılların sonuna dayanırken, günümüzde Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde gerçekleştirilen ayrı sınıflardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. 1998 yılında "Ford KA Rally Challenge" adıyla koşulan Türkiye'nin ilk tek marka ralli kupasında birbirlerine eşit olarak hazırlanmış 15 Ford KA ile genç ve amatör pilotlar, ralli sporuna uygun imkanlarla başlama imkanı bulmuştu. Bu kupanın bir sonraki benzeri ise 2006 yılında Castrol Fiesta Rally Cup oldu. Burada da 15 eşit Ford Fiesta ST ile yarışıldı ve bu organizasyon da spora ve sporcuya büyük fayda sağladı. Organizasyon, 50'ye yakın genç pilot adayını ralli sporuna kazandırdı.

Fiesta Rally Cup'ın amacı, Türkiye'de Ford Fiesta ile yarışmakta olan ekipleri, Ford Motorsport çatısı altında organize bir takım kimliğine büründürmek, toplu halde yapılan organizasyon sayesinde daha düşük maliyetler ve nitelikli bir teknik hizmet ile yarışmalarını sağlamak olmaya devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fiesta Rally Cup'ta kazanan belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:26 Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda         
12:56
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:28
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
11:33
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Spor yaptığı anlar paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi hayran bırakıyor Spor yaptığı anlar paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi hayran bırakıyor         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:09:48. #1.12#
SON DAKİKA: Fiesta Rally Cup'ta kazanan belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement