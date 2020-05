Markaları, startupları, iş ve sanat dünyasının temsilcilerini ağırlayan "Fifteen Seconds Festival", online olarak düzenlendi.

İş odağında "Krizle nasıl mücadele ederiz" gündemiyle online olarak gerçekleştirilen etkinliğe; Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, The New York Times Kıdemli Başkan Yardımcısı Pamela Kaupinen, Ueber-Brands Kurucularından JP Kuehlwein, Stanford Üniversitesi Sinirbilim Eğitimcisi ve Yazar Ellen Petry Leanse ve Diesel'in eski Global Pazarlama Direktörü Scott Morrison katıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü ise Starbucks'ın Strateji ve İnovasyon Lideri Samantha Yarwood yaptı.

"Geçmişte yaşanan krizlerden bugüne bir rehber kalmadı"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada geçmişte yaşanan krizlerden bugüne krizlerin nasıl yönetileceğine dair bir rehber kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Krizle karşılaşıldığında yapılacak şeyleri, teknolojik imkanlara ve sahip olunan operatif faaliyetlere bağlı tanımlamak zorunda kaldık. 'Önce çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı' diyerek yola çıktık ve alınan önlemleri de bunun üzerinde yapılandırdık.

Türkiye'nin komşularından kaynaklı salgının ilk etkilerini şubat ortalarında görmeye başladığımızda eldiven ve maske kullanımı, şubelerin, paraların sterilizasyonu gibi birtakım önlemleri aldık. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte büyük nüfus yoğunlukların yaşadığı genel müdürlük ve merkez binalarda önlem almaya başladık."

Alınan önlemler ve amaçlarıyla ilgili çalışanları sürekli bilgilendirdiklerini vurgulayan Alp, "Çok hızlı karar aldık ve bu kararları da çok hızlı uygulayabildik." ifadelerini kullandı.

"Yeni dünya insanı merkeze alarak inşa edilmeli"

Hakan Alp, şirketlerin evde kal döneminde dönüşü de düşünüp planlaması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelere bakıldığında normalleşme adımlarının atılmaya başladığı görülüyor. Alınan önlemler, ülkenin sağlık sistemi, yapılabilen test miktarı, sosyal mesafe gibi kurallara ne kadar uyum sağlandığı bu noktada önemli rol oynuyor.

Sosyal mesafeyi korumak için şeritler çekilecek, termal kameralar koyulacak ama çok daha önce insanların neye karşı daha fazla duygusal tepki göstereceğini tespit edip, onlara dair bilgilendirme ve hazırlık çok önemli."

Dijitalleşmenin dün yapılan işin dün yapılan süreç ve şekillerle bugün evden yapılması olmadığını vurgulayan Alp, "Bu hataya düşmemek çok önemli. Eğer işleri dün yaptığımız gibi, sadece ekiplerin çeşitli araçlar kullanarak uzaktan yaptığı toplantılardan ibaret göreceksek, kazandığımızı sandığımız zafer bize çok büyük bir yenilgi olarak geri dönecek." diye konuştu.

Alp, yeni dünyanın insan faktörünün merkezde olduğu şekilde inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu süreçte iki temel tavsiyem var. Süreçlerinizi yarının iş yapış şekillerine uygun olarak insanı merkeze alacak şekilde tekrar gözden geçirin ve müşterinizi asla unutmayın. Buna ek olarak, insanların ruh halini mutlaka eylemlerle birleştirmeyi tercih edin." ifadelerini kullandı.