Kadıköy\'de inşaat şantiyesinde çukura düşen işçi yaralandı

Kadıköy'de bir inşaat şantiyesinde açılan çukura düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 10.45 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye sahasında çalışan bir işçi, alanda bulunan çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.