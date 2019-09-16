Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
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Fikret Orman'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

55 dakika önce

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti.

Fikret Orman'dan Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Erhan Kamışlı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk yer aldı.

Ziyarette kulüplerin gündemindeki mali konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Fikret Orman, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:14 Kaynak: AA
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