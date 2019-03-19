Son Dakika Haberleri: Fikret Orman, Uzak Doğu'daki Temaslarını Tamamladı

Fikret Orman, Uzak Doğu'daki Temaslarını Tamamladı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Uzak Doğu'daki temaslarını tamamladı.

Fikret Orman, Uzak Doğu'daki Temaslarını Tamamladı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Uzak Doğu'daki temaslarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Uzak Doğu seyahatinin son ziyaretinde Malezya Futbol Federasyonu Başkanı Dato' Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin ile bir araya geldiği bildirildi.

Ziyarette, siyah-beyazlı kulübün Malezya'da yapmayı planladığı projelerin yanı sıra Türkiye ve Malezya'da yapılabilecek kamp aktiviteleri, özel maçlar ile ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Fikret Orman'ın ziyaret sonunda Dato' Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin'e Beşiktaş forması hediye ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Malezya, Beşiktaş Spor Kulübü, Uzak Doğu, Fikret Orman, Spor
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