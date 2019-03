Fikret Orman: Yeni Teknik Direktör Kongreden Sonra Belli Olacak

Fikret Orman, yeni teknik direktörün başkanlık seçiminin ardından belli olacağını ifade etti. Orman, Japonya'da satışa sunulan Kagawa formalarında amacın kar değil Beşiktaş'ın tanınırlığını artırmak olduğunu söyledi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, statta bulunan ve ikinci şubesini Karaköy'de açan Black Cup Cafe'nin açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Güzel bir açılış olduğunu ifade eden Orman, "Güzel bir yer yapmışlar. Allah bol kazanç versin. Kazancın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bizim stadın orada dönemsel yoğunluk oluyor. İnsanlar maça 10 dakika önce giriyorlar. Marka ürettiler, inşallah burada kazanç üretirler" dedi



"JAPONYA'DAKİ FORMA SATIŞI KAR DEĞİL REKLAM AÇISINDAN ÖNEMLİ"



Kagawa'nın Japonya'da satışa çıkan formalarında önceliği kar olmadığını belirten Fikret Orman, "'Japonya'daki forma satışının bedel olarak önemi yok. Forma fiyatımız belli. Oraya gönderiyorsunuz ve nakliyesi belli. 10 Dolar kardan 10 bin tane satsanız 100 bin dolar eder. Bu da takımın bir özel uçağın parası anca demek. Bizim için önemli olan Beşiktaş'ın popülariterliği. Bizim için en önemli tarafı o. Onları sağlarsak bir süre sonra 10 binin bize kazancı küçük olarak görünürken, 100 bin-300 bin konuşulduğunda elle tutulur hale gelebilir. Beşiktaş, dünyada herkesin bildiği bir kulüp. Malezya'da taksiye bindim adam orada hemen Beşiktaş dedi. Bu tabi çok sevindiriyor insanı. Bunu çok daha fazla artırmamız lazım" diye konuştu.



"ANTALYA GİBİ BİR YERİ BOLU-DÜZCE'DE DE YARATMALIYIZ"



Gelecek sezonun ilk hazırlıklarını Gerede'de yapmayı düşündüklerini söyleyen Orman, "Kamp için takımın Avusturya'ya gitmesi, dönmesi, kalması ve kamp yapması çok para. Her şeyden önce bu ülkenin dövizi önemli. Bu dövizleri buraya getirmek için emekler döküyoruz. Biz kampa gidip dünya paralar harcıyoruz. Gittiğimiz kamplarda iki önemli taraf var. Birisi hazırlık için takımın kondisyon yüklenmesi ve ikincisi maç organizasyonu. İlk etapta bunların ayrı bir popülaritesi oluyor. Epey uğraştığımız bir projeydi. Finansmandan dolayı yapamadık. Şimdi iyi bir yatırımcımız var, onlar da taşın altına elini koydular. Güzel tesisler yapıyoruz. İnşallah yaz kampının ilk dönemini orada yapmak istiyoruz. Her kulübün gitmesi lazım. Bir tek bize etkisi yok. Yavaş yavaş bence Antalya gibi bir yeri Bolu, Düzce gibi yerde oluşturma imkanı var. Biz bu ülkenin takımıyız. Ülkemize de faydamız olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



"ŞENOL GÜNEŞ GUTİ'Yİ DAHA DA YETKİLENDİREBİLİR"



Sözleşmesinin sonuna kadar en yetkili kişinin Şenol Güneş olduğuna dikkat çeken Orman, "'Şenol Güneş futbol takımının teknik direktörü ve en yetkili kişisidir. Bu; sözleşme bitişine kadar sürecek. Önümüzdeki sene bizim bir yeni hoca arayışımız olacak. Guti bizde futbol oynamış ve kaliteli bir arkadaşımız. Burada bulunmasının sebebi sadece yardımcı hocalık değil. Onunda hedefleri var. Maç esnasında daha iyi şeyler yapabilir. Onu da birazcık daha yetkilendirebilir Şenol hoca. Onun sınırları benim çizeceğim sınırlar değil, haddim de değil" dedi.



"TÜRKİYE FRANSA'YA ZOR BİR RAKİP OLUR"



Milli takımda aldığı 2 galibiyetin ardından özgüven yakaladığını belirten Fikret Orman, "'Milli takıma 2 maçta özgüven geldi, gayretli bir futbol da geldi. İki farklı skor alınması hem Türk halkının bakış açısında, hem de özgüvende artı geldiğini düşünüyorum. Buna en çok ihtiyacı olan orada oynayan oyuncular. Takım olma güvenini kazanan bir milli takım olursa Türkiye Fransa'ya zor bir rakip olur. Biz zor maçlar oynadık. Futbol kağıtta kazanılan bir oyun olsa ben her maçı kazanırım; ama sahada oynanıyor. Zor bir iş milli takım hocalığı. Değişik oyuncular alıp takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Milli takımın başarılı olduğu dönemlere bakarsak bir takımdan çok oyuncular geliyordu. Milli takım o durumda değil şu an. Birçok takımdan, özellikle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde futbolcular. Eskiden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çoğunluğu oluştururdu" diye konuştu.



"CENK VE BURAK İNŞALLAH İLERİDE BEŞİKTAŞ'TA BERABER OYNAR"



Milli maçlarda Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un yakaladıkları kendisine sorulan Orman, "Cenk iyi bir çocuktur iyi Beşiktaşlıdır. Burak ta öyle. Keşke zamanında Beşiktaş'ta beraber oynasalardı. İnşallah ilerde beraber oynarlar" dedi.



"YENİ TEKNİK DİREKTÖR KONGREDEN SONRA BELLİ OLACAK"



Yeni teknik direktörün yapılacak başkanlık sürecinin ardından belli olacağını söyleyen Orman, "'Şenol hocayla oynanılan bir futbol düzenimiz var. Devamlı atak yapan keyifli maçların olduğu bir düzen var. Yeni hocayla bu değişebilir. Birazcık da sezon sonuna yaklaşınca hoca işleri belli olur. Hoca olayı kongreden sonra netleşecek. Şenol Güneş'in sözleşmesini niye uzatmadık; aday olacak başkaları da çıkabilir onların da fikirleri olur, o yüzden uzatmadık, Beşiktaş'ta daha seçim sürecine girmedik. Farkındaysanız seçim süreci yaşamıyoruz. Sakin bir süreç yaşıyoruz. Açıkçası Beşiktaş Futbol Takımı'nın aldığı skorlarla seçim havasına girdi. Şuan seçim konuşacak durum yok. Zamanı gelince konuşuruz" ifadelerini kullandı.



