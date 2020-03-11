Fildişi Sahili'nde ilk koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde ilk koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde ilk koronavirüs vakası görüldü

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Fildişi Sahili'nde ilk koronavirüs vakası görüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya'dan gelen bir Fildişi vatandaşına yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

Ateş ve burun akıntısı şikayetiyle Adjame-Plateau-Attecoube bölgesindeki hastaneye giden kişide koronovirüs tespit edildiği vurgulanan açıklamada, durumu stabil olan hastanın karantinaya alınarak, tedavisinin başladığı aktarıldı.

Açıklamada, vaka ile teması olan kişilerin durumunun izlendiği ifade edildi.

Afrika kıtasında Fildişi Sahili'nin yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki toplam 114 koronavirüs vakasının 2'si ölümle sonuçlandı.

Fildişi Sahili, Plateau, İtalya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
03:04 Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
03:00 Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
02:54 İtalya Kovid-19'a karşı karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor
02:46 Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
02:41 Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:11:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fildişi Sahili'nde ilk koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]