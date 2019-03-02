Son Dakika Haberleri: File Derbisi Fenerbahçe'nin

File Derbisi Fenerbahçe'nin

14 dakika önce

Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

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Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

Galatasaray: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff, Can (L), Onurcan (L), Emin, Gergye, Muzaffer

Fenerbahçe: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Caner (L), Ahmet (L), Oğulcan, Ferhat, İzzet

Setler: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16

Süre: 154 dakika (29-28-33-38-26) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:39 Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
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