Filede Derbi Heyecanı
1 saat önce
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Beşiktaş
, Galatasaray
HDI Sigorta
'yı konuk edecek. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 15.00'te başlayacak.
Galatasaray HDI Sigorta, ligde normal sezonu 13 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 4. sırada bitirirken, Beşiktaş ise 10 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada tamamladı.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serideki ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Galatasaray HDİ Sigorta'nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.
Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son maç 7 Nisan
Pazar günü yine sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:32 Kaynak: AA
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