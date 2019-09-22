Filenin efeleri, avrupa şampiyonası'na son 16 turu'nda veda etti

Türkiye: 3-0

SALON: Parc des Expositions

HAKEMLER: Stephan Grieder (İsviçre), Olivier Guillet (Fransa)

İTALYA: Piano, Giannelli, Juantorena, Anzani, Zaytsev, Antonov, Balaso (L) (Candellaro, Sbertoli, Lavia, Nelli)

TÜRKİYE: Arslan, Burak, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Doğukan, Burak (L) ( Selçuk, Batuhan, İzzet, Oğuzhan, Metin)

SETLER: 25-22, 25-18, 25-21

SÜRE: 85 dakika (30,26,29)

İSTANBUL, - 2019 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turu maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibine 25-22, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme şansını yitirerek son 16 turunda elendi.

T.C. Nant Başkonsolosu Aslı Oral, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Türkiye-İtalya karşılaşmasının ardından A Milli Takımımıza ziyarette bulundu.

2019 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan diğer mücadelelerde alınan sonuçlar ve çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Hollanda – Almanya: 1-3 (17-25, 22-25, 32-30, 23-25)

Sırbistan – Çek Cumhuriyeti: 3-0 (31-29, 25-21, 25-18)

Rusya – Yunanistan: 3-0 (25-16, 25-15, 25-16)

Fransa – Finlandiya: 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

Polonya – İspanya: 3-0 (25-18, 25-13, 25-16)

Belçika – Ukrayna: 2-3 (22-25, 25-21, 25-14, 18-25, 10-15)

Slovenya – Bulgaristan. 3-1 (25-27, 25-17, 25-16, 25-17)

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Rusya – Slovenya

Polonya – Almanya

Fransa – İtalya

Sırbistan – Ukrayna