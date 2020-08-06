Filip Novak: İstanbul'da top oynayacağım için çok heyecanlı ve mutluyum

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı bek oyuncusu Filip Novak, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Novak, "Kulüpsüz geçirdiğim dönem, belirsizlik çok kötüydü. Şimdi her şey belli oldu. Yeni ve büyük bir aileye katıldım. Camiamıza, başkanımız Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na, Selahattin Baki'ye beni bu sarı lacivert renklere bağladıkları için teşekkür ediyorum. COVID-19'dan dolayı futboldan uzak kalmak zorunda kaldık. O dönem çok kötüydü. Statlar boştu ama şimdi yeniden Türkiye'de, İstanbul'da top oynayacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe forması altında çok büyük beklentilerim var. Sadece futbol oynamaya odaklıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Topa dokunmayı çok özledim. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm taraftara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum" dedi.