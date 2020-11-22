Filistin BAE ve Bahreyn'e niçin yeniden büyükelçi gönderiyor? - Son Dakika

Filistin BAE ve Bahreyn'e niçin yeniden büyükelçi gönderiyor?

22.11.2020 11:29
Filistin BAE ve Bahreyn'e niçin yeniden büyükelçi gönderiyor?, System.String[]

Filistin yönetimi, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Abu Dabi'de gerçekleştirdiği üçlü Arap zirvenin yapıldığı 18 Kasım günü, "İsrail'le normalleşmeye tepki olarak geri çektiği" Abu Dabi ve Manama'daki büyükelçilerini yeniden bu ülkelere gönderme kararı aldığını duyurdu.

Filistin yönetimi, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Abu Dabi'de gerçekleştirdiği üçlü Arap zirvenin yapıldığı 18 Kasım günü, " İsrail'le normalleşmeye tepki olarak geri çektiği" Abu Dabi ve Manama'daki büyükelçilerini yeniden bu ülkelere gönderme kararı aldığını duyurdu.

Filistin, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına tepki için 13 Ağustos'ta Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çektiğini açıklamıştı.

Filistin'in Manama Büyükelçisi de yine Bahreyn-İsrail normalleşmesine tepki olarak 11 Eylül'de geri çekilmişti.

Abu Dabi'de Ürdün-BAE-Bahreyn üçlü zirvesinin yapıldığı 18 Kasım'da, adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BAE ve Bahreyn'deki Filistin büyükelçilerinin yeniden bu ülkelere gönderilmesine karar verdiğini belirtti.

Filistin'in elinde normalleşme adımlarını durdurabilecek bir baskı kartı yok

Filistinli siyasi analistler, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi treninin yoluna devam ettiği bir süreçte, Filistin yönetiminin geri çektiği büyükelçileri yeniden gönderme kararı almasını "normalleşmedeki şok aşamasının geçildiği ve Arap ülkeleriyle yaşanan anlaşmazlığın İsrail'e hizmet ettiği anlayışının hakim olduğu" şeklinde değerlendirdi.

Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Hanna İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli büyükelçilerin Abu Dabi ve Manama'ya dönüşünü, "Normalleşme treninin diğer ülkelere de uzanma ihtimali var. Filistin'in elinde ise bu adımı durdurmak için herhangi bir baskı kartı bulunmuyor." dedi.

İsa, dolayısıyla Filistin yönetiminin böyle bir zamanda Arap ülkeleriyle uyum sağlayarak bir arada var olmayı hedeflediğini söyledi.

Diplomatik gelenekte büyükelçinin çağrılmasının diğer ülkeyle ilişkileri kesmek anlamına gelmediğine işaret eden İsa, ilerleyen zamanda iki ülkenin ilişkilerde mutabık kalmasıyla büyükelçinin geri dönebileceğini ifade etti.

Filistin'in Abu Dabi ve Manama'daki büyükelçilerinin dönüşünü BAE-Ürdün-Bahreyn üçlü zirvesine bağlayan İsa, büyükelçilerin dönmesinin, siyasi olarak işlerin ve ikili ilişkilerin normale döndüğü anlamı taşıdığını belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 18 Kasım'da bir araya gelmişti.

Başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren üç lider, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barışın gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişti.

Normalleşmeye rağmen "iki devletli çözüm"

Uluslararası Hukuk Profesörü İsa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan normalleşme anlaşmaları sonrası Filistin tarafı gerçek bir sorun içerisinde. Filistin, 'normalleşmeye rağmen, uluslararası meşruiyete bağlı kaldığını' söyleyen ülkelerin, Arap ülkeleri dahil olmak üzere, Filistin dosyasına çifte standart uyguladığına ikna oldu."

İsa, Abu Dabi'deki üçlü zirvede, "normalleşmeye rağmen" Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barışın benimsendiğini ileri sürerek, zirveden gelen açıklamanın ardından Filistin yönetiminin büyükelçilerin geri gönderileceğini duyurduğunu söyledi.

"Filistin tarafı, başarısızlığa mahkum olan bir savaşa girmek istemiyor"

Filistinli siyasi analist Adil Şedid de "Filistin yönetimi, Arap ülkelerinin normalleşmeye devam edeceği ve diğer ülkelerin de Filistin'in pozisyonuyla ilgilenmeden onlara katılacağı kanaatine ulaştı." dedi.

Filistin yönetiminin elinde İsrail ile ilişkileri normalleştiren Arap ülkelerine baskı yapacak bir kart bulunmadığını dile getiren Şedid, "İki büyükelçinin geri gönderilmesinin tek gerekçesi, Arap ülkeleriyle anlaşmazlık yaşayarak İsrail'e hizmet etmemek ve var olan duruma uyum sağlamak." diye konuştu.

Şedid, normalleşme sürecinin başında iki büyükelçiyi çağırmanın bir öfke ve şaşkınlık durumunu yansıtan tepki olduğunu ileri sürerek, kararın Filistin Devlet Başkanı'nın etrafındaki bir grup tarafından alındığını savundu.

Son olarak Şedid, "Arap ülkeleri artık Filistin'in pozisyonunu umursamıyor. Bu nedenle Filistin tarafı, başarısızlığa mahkum olan bir savaşa girmek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti.

Abu Dabi, Filistin, Bahreyn, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin BAE ve Bahreyn'e niçin yeniden büyükelçi gönderiyor? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak "Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı
Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi         
11:37
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı         
10:13
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil         
23:50
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 12:03:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin BAE ve Bahreyn'e niçin yeniden büyükelçi gönderiyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei