Filistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'de korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 30 gün daha uzatılması yönünde kararname çıkardı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Filistin'de ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 30 gün daha uzatıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin genelinde OHAL'in 30 gün süre ile uzatılması yönünde kanun hükmünde kararname çıkardı. Abbas, ülkedeki ilk Covid-19 vakalarının tespit edildiği 5 Mart'tan bu yana Filistin'de 16 kez OHAL kararını uzattı.

Filistin'de toplam vaka sayısı 308 bin 732'ye, toplam can kaybı ise 3 bin 503'e ulaştı.

(Muhammed Rabah/ İHA)