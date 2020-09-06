Filistin'den, AB toplantısı öncesi İsrail ile normalleşme karşıtı yoğun telefon diplomasisi - Son Dakika

Filistin'den, AB toplantısı öncesi İsrail ile normalleşme karşıtı yoğun telefon diplomasisi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Arap Barış Girişimi"ne bağlı kalınması için Arap Birliği toplantısı öncesi üye ülkelerin yetkilileriyle yoğun telefon diplomasisi yürütüyor.

Filistin'den, AB toplantısı öncesi İsrail ile normalleşme karşıtı yoğun telefon diplomasisi, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Arap Barış Girişimi"ne bağlı kalınması için Arap Birliği toplantısı öncesi üye ülkelerin yetkilileriyle yoğun telefon diplomasisi yürütüyor.

FKÖ kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ureykat, önümüzdeki hafta Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyinde yapılması beklenen toplantı öncesi Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Umman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Bedr es-Saidi ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul edilmedikçe İsrail ile normalleşmeyi reddeden" Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınması ele alındı.

Uraykat, Arap ülkelerine, Filistin'e karşı yükümlüklerini yerine getirmeleri ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile normalleşme adımı atmamaları çağrısında bulundu.

Filistin'in başkanlığında Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağan toplantısı video konferans yöntemiyle önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1979'da Mısır, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması yapmıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Arap Birliği, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 00:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'den, AB toplantısı öncesi İsrail ile normalleşme karşıtı yoğun telefon diplomasisi - Son Dakika

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