Filistin'den İsrail'in Yerleşim Planına Tepki

03.02.2026 18:18
Filistin yönetimi, İsrail'in 140 yerleşimi yasallaştırma niyetini ilhak ve ırkçı yayılmacılık olarak değerlendiriyor.

Filistin yönetimi, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın işgal altındaki Batı Şeria'da 140 yerleşim birimini yasallaştırma niyetine ilişkin açıklamalarını, ilhak ve ırkçı yayılmacılık politikasının hayata geçirilmesine yönelik tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu yerleşim yerlerini yasallaştırma planının, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan Filistinli toplulukları sürmeyi amaçlayan kademeli bir İsrail planının parçası olduğunu söyledi.

Ebu Rudeyne, "İşgal yönetiminin bu yerleşim birimlerini yasallaştırma niyetini açıklaması, Filistinlileri yerleşim alanlarından zorla çıkarma, ilhak girişimlerini ve zorunlu göçü hayata geçirmeyi hedefleyen bir planın parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk ve meşru uluslararası kararlar uyarınca işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen tüm yerleşim faaliyetlerinin gayrimeşru olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, söz konusu "çiftlik" adı verilen yapıların gerçekte, İsrailli yerleşimcilerin ordu koruması ve doğrudan desteğiyle gerçekleştirdiği "terörist faaliyetleri" tamamlayıcı unsuru olan yerleşim birimleri olduğunu belirtti.

Ebu Rudeyne, İsrail hükümetini bu tehlikeli tırmanışın tüm sonuçlarından sorumlu tuttuklarını kaydederek, bu politikaların işgal altındaki Filistin topraklarında tansiyonu düşürmeye yönelik uluslararası çabaları baltalamayı hedeflediği uyarısında bulundu.

Filistinli yetkili ayrıca, başta ABD yönetimi olmak üzere uluslararası topluma, İsrail'in bu politikalarını durdurmak için derhal müdahale etme çağrısı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, 2 Şubat'ta İsrail'in Kanal 7 televizyonuna yaptığı açıklamada, planın İsrail yerleşimlerini güçlendirmeyi ve Filistinlilerin bölgede yerleşme girişimlerini zayıflatmayı hedeflediğini söylemişti.

Katz, hükümetin "çiftlik" olarak adlandırılan yapıları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etmişti.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da resmi izin olmaksızın kurulan ve İsrail yasalarına göre dahi yasa dışı kabul edilen yaklaşık 140 yerleşim birimini ve çiftliği yasallaştırmayı planlıyor.

Bu yerlerin İsrail ordusu ve polisi tarafından korunduğu, elektrik ve su gibi temel hizmetlerin verildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel

