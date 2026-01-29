Filistin'den UNRWA'ya Destek Çağrısı - Son Dakika
Filistin'den UNRWA'ya Destek Çağrısı

29.01.2026 14:27
Filistin, İsrail'in UNRWA'a saldırılarına karşı dünya kamuoyunu kararlı önlem almaya davet etti.

Filistin, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik saldırılarının sonuçları konusunda uyarıda bulunarak kararlı tutum alınmasını istedi.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in UNRWA'ya yönelik baskı ve saldırılarının Filistin'deki insani yardım çalışmalarını durdurma tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Şeyh, İsrail'in UNRWA üzerindeki baskısının Filistin halkının büyük kesimlerini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, İsrail'in UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşkesine el koymasını ve tesislerini yıkmasını kınayan ülkelerin tutumunu övdü.

Filistinli yetkili, İsrail hükümetine karşı kararlı önlemler alınmasını isteyerek, İsrail'in Filistinlilere fayda sağlayan mülklerin yıkımı ve tahribi ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları dahil işgal politikalarına devam ettiğini vurguladı.

Şeyh açıklamasında ayrıca, " Dünya, işgalci hükümete karşı hiçbir ayrıcalık tanımadan 'Yeter artık!' diye haykırmalıdır." ifadelerine yer verdi.

İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İrlanda, Japonya, Norveç, Portekiz ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail'in 20 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezini yıkmasını kınayan ortak bir bildiri yayınlamıştı.

Bildiride, "İsrail makamlarının 20 Ocak 2026'da Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezini yıkmasını şiddetle kınıyoruz. BM'ye üye bir devletin, BM kurumuna karşı gerçekleştirdiği bu eşi görülmemiş eylem, kurumun faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini zayıflatmaya yönelik son kabul edilemez adımdır." ifadeleri yer almıştı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak, yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

Kaynak: AA

