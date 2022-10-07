Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bir heyet, Rusya'da ulusal uzlaşı konusunu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bir heyet, Rusya'da ulusal uzlaşı konusunu görüştü

07.10.2022 22:28
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bir heyet, Rusya'da ulusal uzlaşı konusunu görüştü

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FHKC) bir heyet, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile İsrail'in politikalarını ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı meselesini ele aldı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FHKC) bir heyet, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile İsrail'in politikalarını ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı meselesini ele aldı.

FHKC Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mizhir başkanlığındaki heyet, başkent Moskova'da Bogdanov ile bir araya geldi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet görüşmede, Filistin meselesinin maruz kaldığı tasfiye planları, İsrail'in saldırı, öldürme ve gözaltı politikaları ve Gazze'deki abluka konusunu gündeme getirdi.

Heyet ayrıca, İsrail'e karşı verilen mücadeleyi ortaklaşa yürütmek ve Filistinlilerin ilkelerini ve haklarını koruyan siyasi temeller üzerinde ulusal bir birlik kurmak için uzlaşının şart olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden heyet, FHKC'nin gruplar arasındaki bölünmeye son vermek ve ulusal birliği sağlayacak adımları atmak için samimi bir şekilde çalışacağını aktardı.

Bogdanov ise görüşmede Rusya'nın Filistin meselesindeki tutumu ve Filistin halkının haklarını destekleyen uluslararası kurumlardaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bogdanov ayrıca, Rusya olarak, Filistin'de ulusal birliği sağlamanın önemine inandıklarını vurguladı.

Cezayir'de 11-12 Ekim'de Filistinli gruplar arasında diyalog görüşmeleri yapılması bekleniyor.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

YORUMLAR
500
Haşereler ve iklim değişikliği hurma üreticilerini olumsuz etkiliyor Haşereler ve iklim değişikliği hurma üreticilerini olumsuz etkiliyor Son dakika haber... İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü (2) Son dakika haber... İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü (2)
Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bir heyet, Rusya'da ulusal uzlaşı konusunu görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bir heyet, Rusya'da ulusal uzlaşı konusunu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement