Filistin: İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçlar karşısında uluslararası toplum harekete geçmiyor - Son Dakika

Filistin, uluslararası toplumun İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçlar karşısında harekete geçmediğini belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK), sivillerin hayatlarını korumaya çağırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BMGK'nin mevcut başkanı Hindistan BM Daimi Temsilcisi T.S. Tirumurti'ye mektup gönderdi.

Filistinli diplomatın "İşgalci güç İsrail'in devam eden yasa dışı politika ve uygulamalarının bir sonucu olarak, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan kritik duruma" ilişkin gönderdiği mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail'in cezasız kalması, cüretini artırıyor. Uluslararası toplum kadınlar, çocuklar ve masum insanların öldürülmesi gibi büyük suçlara tanık olmasına rağmen felce uğramış durumda ve harekete geçmiyor."

BMGK'nin hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak hesap verebilirliği sürdürmesi ve "insan hayatını korumak ve bu adaletsizliğe son vermek" için aldığı kararları uygulaması gerektiği vurgulanan mektupta, İsrail işgal güçleri ve aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimciler tarafından koordine edilen ihlallerin boyutunun, benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı belirtildi.

Mektupta "Son günlerde Batı Şeria'da dört Filistinlinin işgal güçleri tarafından öldürülmesine ve İsrail'in son zamanlarda sivil toplum örgütleri ile basına yönelik saldırılarına" da yer verildi.

Mektupta ayrıca, Filistinli aileleri yerlerinden edip onların yerine yerleşimcileri geçirmeyi amaçlayan koordineli ve sistematik bir kampanyanın ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirilen Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallerindeki duruma da değinildi.