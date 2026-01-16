Filistin Temalı Eğitim Programı Düzenlendi

İstanbul'da "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının tanıtımı ile "Filistin" temalı seçmeli ders önerisi programı gerçekleştirildi.

Fatih'te, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) ev sahipliğinde gerçekleşen programın açılışında konuşan AYBİR Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan, Gazze'de yaşanan işgal ve soykırımın 28 aydır devam ettiğini söyledi.

Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı günlerde, artık küresel meydan okumalara karşı sivil girişimlerin daha büyük önem arz ettiğini belirten Ceylan, 7 Ekim 2023'te Gazze'deki insanlık dramının ortaya çıkmasından sonra herkesin bireysel ya da kurumsal olarak ellerinden gelen direnişi gösterdiğini ifade etti.

Ceylan, AYBİR olarak özellikle son 3 yılda Filistin ve yüksek öğretim meselesinin gündemlerinin merkezinde yer aldığını, Gazze'de yaşananların ardından çeşitli eylemler düzenlediklerini belirterek "Bugün geldiğimiz noktada uluslararası sistemdeki gelişmeleri de dikkate aldığımızda, ülkemizdeki yüksek öğretim müfredatına çağdaş Müslüman topluluklarıyla ilgili derslerin eklenmesi ve bunların bizim müfredatımıza entegre edilmesi bir zaruret haline gelmiştir." dedi.

Bu hedefe yönelik 2025-2026 akademik yılı başında AYBİR olarak, "İlk ders Filistin" temasıyla, üniversitelerin akademik yıl açılış törenlerinde ve açılış derslerinde Filistin'in konuşulması için bir çağrıda bulunduklarını ve bu çağrının karşılık bulduğunu ifade eden Ceylan, "Şimdi bu çağrımızın devamı olarak bugün Gazze ve Filistin'in gündemin en üst sıralarında yer alması hasebiyle Filistin temalı bir seçmeli ders önerisi ile 'Kudüs ve Filistin Dersleri' kitabının tanıtımı için karşınızdayız." diye konuştu.

"Verilen mücadelenin çok boyutlu olması önemli"

Uluslararası Filistin Dayanışma Birliği (UFİDAB) Başkanı Dr. Maruf Çelik ise bugün gerek bireysel gerek toplum olarak Kudüs ve Filistin davasına yönelik çok önemli bir duyarlılığın olduğunu söyledi.

Bu duyarlılığa akademik boyut kazandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Çelik, özellikle üniversitelerde ve okullarda Kudüs ve Filistin davasının daha iyi anlaşılması gerektiğini, bu kapsamda yapılan tüm çalışmaları takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Batı medeniyetinin ürettiği kurum, söylem ve insan hakları ne varsa hepsinin enkaz altında kaldığı bir dönemde bu toplantıyı yapmış olmanın mutluluğunu yaşadığını, Gazze'de olup bitenlerin çok şey öğrettiğini, ateşkesle problemlerin çözülmüş gibi algılandığını ancak soykırımın devam ettiğini söyledi.

Sendika olarak bu konuda nerede bir çalışma varsa orada olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Yavuz, verilen mücadelenin çok boyutlu olmasının önemli olduğuna dikkati çekerek "Özellikle eğitim alanında hem üniversitelerimizde hem milli eğitimde bir bilinçlenmeye ihtiyaç var." diye konuştu.

"On binlerce insanımızın hayatını kaybettiği bir siyonist vahşetle karşı karşıyayız"

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de dünyanın, insan haklarını beyanname haline getirip özgürlük ve demokrasi altında birçok usul, esas, kurum ve belge oluşturduğu bir dönemde, insanlık tarihinin bu kadar adaletsiz ve zulüm yaşadığı bir süreci görmediğini ifade etti.

Kabaktepe, "Özgürlüğü, hürriyeti, insan haklarını bu kadar önemsediğimiz, bunu uluslararası bir metne dönüştürüp anlaşma imzalayan bir dünyada, on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği bir siyonist vahşetle karşı karşıyayız." dedi.

Bu kitabın kadim bir kötülüğün fark edilmesi ve karşı durulması için bir adım olduğunu kaydeden Kabaktepe, "Kötülük 7 Ekim'deki (2023) olaylardan sonra başlamadı. Öncesinde de kötülük vardı. Baki olarak kötülüğün kalıcılığı yok edilemese de etkisini en aza indirecek farkındalığı oluşturacak çok kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum, buna hizmet edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kitap klasik akademik müfredatın ötesinde bir anlam taşıyor"

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kudüs ve Filistin çalışmalarının uzun süredir stratejik odak noktaları olduğunu söyledi.

Bünyelerindeki Kudüs ve Filistin Araştırmaları Merkezi ve bu merkezdeki yüksek lisans ve doktora programlarıyla çok aktif bir şekilde bu alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Özcoşar, bununla birlikte üniversitede uzun zamandır Kudüs ve Filistin ortak seçmeli dersinin olduğunu aktardı.

Özcoşar, Kudüs'ü, Gazze'yi ve Filistin'i gündemde tutmak için yürüttükleri çeşitli çalışmalardan bahsederek "Uzun yıllardır belli kesimlerce dile getirilen siyonizmin yalnızca bölgesel değil bütün bir insanlığın geleceğini tehdit eden küresel bir sorun olduğu gerçeği, hayatın farklı alanlarında olduğu gibi akademi ve yüksek öğretim kurumlarına da bir sorumluluk yüklemiş durumda. Bugün hem üniversitemiz hem de sivil toplum kuruluşları olarak tanıtımını gerçekleştirdiğimiz kitap, bu bilinç ve sorumluluğun bir ürünü olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kitabın alanında yetkin akademisyenlerin yaptığı bir çalışma olduğunu belirten Özcoşar, şunları söyledi:

"Aslında 4 yıllık bir geçmişi var ama Gazze olaylarıyla beraber biraz hızlandırıp 2025 sonbaharına yetiştirdiğimiz bir çalışma oldu. Önerdiğimiz bu seçmeli ders ve bu ders için hazırlanan ders kitabı, klasik akademik müfredatın ötesinde bir anlam taşıyor. Amaç herhangi bir ideoloji öğretmekten ziyade, kollektif bir ahlaki duruşu ve entelektüel bir eylemin paylaşımını mümkün kılmak bu kitapla. Bu çaba, en yalın haliyle aslında insanlığı siyonizmin oluşturduğu tehditlere karşı bilinçlendirecek ortak bir farkındalık zemini inşa etmek."

"Kudüs, semalara açılan kapıdır"

Programa onur konuğu olarak katılan Eski Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamalain Shaath da kitabın Filistin ve Kudüs davası etrafında bilinçli bir kişilik inşasını hedeflediğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kitap tanıtımının İsra ve Miraç'ın yıl dönümüne denk gelmesini "çok önemli bir tevafuk" olarak nitelendiren Shaath, "İsra ve Miraç yurdu olan Kudüs, semalara açılan kapıdır." ifadesini kullandı.

Shaath, Mescid-i Aksa'nın, Kur'an-ı Kerim'de anılan mübarek bir mekan olduğuna dikkati çekerek, bu yönüyle kitabın büyük bir manevi değer taşıdığını vurguladı.

Çalışmanın adalet, insan onuru ve zulme karşı durma ilkelerini öne çıkardığını kaydeden Shaath, "Kitabın önemli etkilerinden biri de özellikle Türk gençlerinin vatan ve iman kimliği konusunda daha da bilinçlenmesi, daha da güçlenmesini beraberinde getirecektir." dedi.

Shaath, kitabın Filistinli ve Türk gençleri arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmesine vesile olmasını temenni etti.

"Filistin temalı seçmeli ders önerisi, siyonizm sorununun küresel ölçekteki algı yönetimine karşı atılmış bir somut adımdır"

Konuşmaların ardından ortak basın açıklamasını okuyan AYBİR Başkanı Ceylan, soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de katliamlarına devam ettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana 72 bin Gazzeli'nin şehit edildiğini, bunların 18 binin öğrenci, 200 kadarının da öğretim üyesi olduğunu söyledi.

STK temsilcileri olarak, burada sadece bir seçmeli ders önerisi ve bir kitap tanıtımı için bir araya gelmediklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bugün bizler, insanlığın ortak mirası olan Kudüs'ü, adaletin yitirildiği ve merhametin sorgulandığı bir dünyada yeniden hak ettiği yere konumlandırmak, küresel adaletsizliğe karşı sarsılmaz bir ilmi duruş sergilemek ve yarınlarımızın teminatı olan genç nesillere hakikatin gölgesinde bir şuur aşılamak gayesiyle toplanmış bulunmaktayız. Bu buluşma aynı zamanda, bir eğitim hamlesinin, zihinsel özgürleşme hareketinin ve üniversitelerimiz için hayati bir gelecek vizyonu olan yeni bir müfredat önerisinin başlangıç noktasıdır."

Ceylan, bugün asıl çağrılarının, Türkiye'deki tüm üniversitelerde Kudüs ve Filistin Dersleri'nin seçmeli bir ders olarak açılması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, bir temenni değil, akademik altyapısı ve içeriği bütünüyle tamamlanmış somut bir tekliftir. Üniversiteler, sadece mesleki becerilerin kazanıldığı yapılar olamazlar. Üniversiteler aynı zamanda genç kuşaklara vicdani, ahlaki ve insani bir duruş kazandırmakla yükümlü olan, karakter inşa merkezleridir. Hakikat ile yalanın birbirine karıştığı bu çağda, gençlerimizin zihinlerini kirli bilgilerden arındıracak, onlara tarihsel ve toplumsal bir perspektif sunacak akademik kürsülere olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Filistin temalı seçmeli ders önerisi, siyonizm sorununun küresel ölçekteki algı yönetimine karşı atılmış bir somut adımdır. İnanıyoruz ki genç nesillerimiz bu dersler sayesinde, işgalin ideolojik köklerini ve siyonizm sorununun dünya barışı için ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu kavrayacaklardır."

Bugün burada, altyapısı hazırlanmış ve metodolojisi belirlenmiş bu dersin, Türkiye'deki tüm üniversite gençliğine sunulması için bir çağrıda bulunduklarını belirten Ceylan, "Bu çağrılarımızın eyleme dökülmesi için öncelikle burada temsilcileri bulunan üniversitelerimizin, akademisyenlerimizin ve STK'lerimizin öncü bir rol oynamasını bekliyoruz. Aynı şekilde, Filistin konusundaki hassasiyetini bildiğimiz Yükseköğretim Kurumumuzun bu çağrımıza destek vereceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.