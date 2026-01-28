Filistin Temsilcisi: İsrail Egemen Değil - Son Dakika
Filistin Temsilcisi: İsrail Egemen Değil

28.01.2026 20:43
BM'de konuşan Mansur, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ve Netanyahu'nun tehditlerine tepki gösterdi.

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında "egemen olmadığını" belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ebedi işgal" vaadine tepki gösterdi.

Mansur, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen açık tartışma toplantısında konuştu.

"Bir kez daha vurgulamak zorundayız ki İsrail, Filistin topraklarında egemen değildir. Bu yasa dışı işgalin, Kudüs dahil, işgal altındaki Filistin'de hiçbir haklı gerekçesi yoktur." diye konuşan Mansur, Gazze'de ateşkesin başarısı için İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Mansur, "Gazze Şeridi, Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria ile gecikmeksizin yeniden birleştirilmelidir." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, "İsrail askeri saldırılarının ve yerleşimci terörünün hız kesmeden devam ettiğini" söyleyen Mansur, Tel Aviv yönetiminin Filistinlileri "zorla yerinden etme planından" vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Mansur, "Netanyahu, bir kez daha, Filistin Devleti'nin kurulmasına asla izin vermeyeceğini övünerek söyledi. Daha da ileri giderek, İsrail'in nehirden denize kadar kontrolü elinde tutacağını teyit etti, ebedi işgal vadetti." ifadelerini kullandı.

Buna rağmen hala barış için tarihi bir fırsat olduğunu dile getiren Mansur, bunun uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun olarak "işgale son vermek ve Filistin'in haklarını devretmekten" geçtiğinin altını çizdi.

Mansur, "BM raporları, son iki yılda Batı Şeria'da rekor düzeyde yerinden edilme vakasını belgeledi. Yaklaşık 40 bin Filistinli, evlerinden şiddetle ve zorla uzaklaştırıldı. Bu, 1967'den beri kaydedilen en yüksek rakam." dedi.

Ateşkese rağmen en az 500 Filistinli öldürüldü

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana en az 500 Filistinlinin öldürüldüğünü, çok daha fazlasının yaralandığı ve İsrail tarafından yıkımın devam ettiğini söyledi.

Buna rağmen ateşkesi "iyi niyetle" desteklemeye devam ettiklerini aktaran Mansur, "Planı destekliyoruz çünkü bu plan, Filistin halkına Gazze'de uygulanan kıtlık ve benzeri görülmemiş insani felaketin sona ermesi için acil bir yol sunuyor." dedi.

Mansur, İsrailli esir ve tutsakların tamamının serbest bırakılmasını ve son İsraillinin cesedinin teslim alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği konuşmasında, "Sevdikleri öldürülen sayısız Filistinli aileye ne olacak?" diye seslendi.

Binlerce Gazzelinin cesedinin hala enkazda olduğunu hatırlatan Mansur, İsrail askerleri tarafından "işkenceye maruz kalmış, aşağılanmış, aç bırakılmış, tecavüze uğramış" Filistinlilerin ve bu mağdurların yakınlarının beklentilerinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

