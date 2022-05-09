Filistin, UCM'ye "İsrail'in zorunlu göç girişimleriyle ilgili soruşturma açma" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistin, UCM'ye "İsrail'in zorunlu göç girişimleriyle ilgili soruşturma açma" çağrısı yaptı

09.05.2022 18:56
Filistin, UCM'ye "İsrail'in zorunlu göç girişimleriyle ilgili soruşturma açma" çağrısı yaptı

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in, 'Mesafir Yatta' bölgesinin statüsüyle ilgili kararı başta olmak üzere işgal altındaki topraklardaki ihlallerine ilişkin derhal soruşturma açma çağrısında bulundu.

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in, 'Mesafir Yatta' bölgesinin statüsüyle ilgili kararı başta olmak üzere işgal altındaki topraklardaki ihlallerine ilişkin derhal soruşturma açma çağrısında bulundu.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Mesafir Yatta bölgesine bağlı bazı Filistin köylerini yıkarak, Filistinlileri zorla göç ettirme planlarına" ilişkin konuştu.

Şelalde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'dan, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine ilişkin derhal soruşturma açmasını istedi.

Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Filistinlilerin, toprak sahibi siviller olduğunu, İsrail'in bu kişileri zorla göç ettirmeye çalıştığını kaydeden Şelalde, şöyle devam etti:

"BM tarafından alınan 700'den fazla karar var. İsrail'i, 2334 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası meşru kararları uygulamaya zorlamak için Güvenlik Konseyi toplantısına ihtiyaç var."

Şelalde, İsrail'in büyük ihlaller gerçekleştirdiğine işaret ederek, tehcirin Cenevre Sözleşmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi 5 Mayıs Perşembe günü, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.

İsrail mahkemesinin, bölgenin statüsüyle ilgili Filistinlilerin itirazını reddetmesi, bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 2000'de "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı.

İsrail, söz konusu bölgelerin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğunu iddia ederek, bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini isterken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.

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Filistin, İsrail, İşgal, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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