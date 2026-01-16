Filistin Ulusal Komitesi Kuruldu - Son Dakika
Filistin Ulusal Komitesi Kuruldu

16.01.2026 23:37
Arap Birliği, Gazze'yi yönetmek için kurulan komitenin Trump'ın barış planına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'yi yönetmek üzere kurulduğu açıklanan "Filistin Ulusal Komitesi"nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi barış planının ikinci aşamasının gereklerinin yerine getirilmesi yolunda "önemli bir adım" teşkil ettiğini açıkladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Cemal Rüşdi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Ebu Gayt, komitenin kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, Mısır, Katar ve diğer arabulucuların çabalarını övdü ve komite üyelerine, bölgede yaşanan zor koşulların gölgesinde Gazze'nin işlerini yönetme misyonlarında başarılar diledi.

Genel Sekreter Ebu Gayt, komitenin kurulmasının, Trump'ın barış planının ikinci aşamasının gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda önemli bir adımı temsil ettiğini dile getirdi.

Ebu Gayt, uluslararası topluma, özellikle de ABD'ye, Gazze'de barış ve yeniden inşanın önündeki engelleri kaldırmak ve İsrail'in ikinci aşamanın gereklerinden, özellikle de Gazze Şeridi'nden çekilmeden kaçınma konusundaki sürekli oyalama politikasına karşı koymak için gayretle çalışmaları çağrısı yaptı.

Genel Sekreter Ebu Gayt, ayrıca insani yardımın Gazze'ye engelsiz ve sürekli olarak ulaşmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze'nin Yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışmalarına Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini açıklamıştı.

Komitenin, Filistin ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefleyen 15 teknokrat isimden oluştuğunu aktaran Şaas, "Gazze'ye yardım planı; Arap Birliği ve İslam dünyası tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği'nin de memnuniyetle karşıladığı Mısır planına dayanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından kabul edildi.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Kaynak: AA

23:15
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
