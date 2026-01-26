Filistin ve Mısır Koordinasyonu Gazze Üzerine - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin ve Mısır Koordinasyonu Gazze Üzerine

26.01.2026 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeyh ve Süleyman, Gazze'deki insani yardım ve Refah Sınır Kapısı'nın durumu üzerine görüştü.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Mısır'ın Filistin Büyükelçisi İhab Süleyman ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasında Mısır'ın rolüne ilişkin ortak koordinasyonu ele aldı.

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Süleyman ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldiklerini belirtti.

Paylaşımında, "Filistin Devleti'ndeki Mısır Büyükelçisi Sayın İhab Süleyman ile görüştüm. Görüşmede, Başkan Donald Trump'ın planının uygulanmasında Mısır'ın kilit rolünün önemini ve Refah Sınır Kapısı ile ilgili devam eden ortak koordinasyonu ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Şeyh, toplantıda ayrıca Gazze Şeridi'ndeki halka acil insani yardım ulaştırılmasının gerekliliğinin de görüşüldüğünü, bunun sivillerin yaşadığı acıların hafifletilmesine ve acil insani yardım müdahalesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Görüşmede mevcut siyasi ve insani gelişmelerin de değerlendirildiğini aktaran Şeyh, Filistin-Mısır koordinasyonunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Şeyh, Mısır'ın Filistin davasını desteklemedeki tarihi rolünü ve bölgede istikrarı teşvik etmeye yönelik çabalarını da takdirle karşıladığını kaydetti.

???????- İsrail yükümlülüğünü yerine getirmedi

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de verdi. İsrailli asker Ran Gvili'nin cesedine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail yönetimi, varılan ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmadı.

İsrail'in Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı son esirin cesedi teslim edilmeden açmayacağı bildirilmişti.

Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Filistin, Güvenlik, İsrail, Güncel, Refah, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin ve Mısır Koordinasyonu Gazze Üzerine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

00:01
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:18
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 04:04:45. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin ve Mısır Koordinasyonu Gazze Üzerine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.