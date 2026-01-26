Filistin ve Mısır Koordinasyonu Gazze Üzerine

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Mısır'ın Filistin Büyükelçisi İhab Süleyman ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasında Mısır'ın rolüne ilişkin ortak koordinasyonu ele aldı.

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Süleyman ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldiklerini belirtti.

Paylaşımında, "Filistin Devleti'ndeki Mısır Büyükelçisi Sayın İhab Süleyman ile görüştüm. Görüşmede, Başkan Donald Trump'ın planının uygulanmasında Mısır'ın kilit rolünün önemini ve Refah Sınır Kapısı ile ilgili devam eden ortak koordinasyonu ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Şeyh, toplantıda ayrıca Gazze Şeridi'ndeki halka acil insani yardım ulaştırılmasının gerekliliğinin de görüşüldüğünü, bunun sivillerin yaşadığı acıların hafifletilmesine ve acil insani yardım müdahalesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Görüşmede mevcut siyasi ve insani gelişmelerin de değerlendirildiğini aktaran Şeyh, Filistin-Mısır koordinasyonunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Şeyh, Mısır'ın Filistin davasını desteklemedeki tarihi rolünü ve bölgede istikrarı teşvik etmeye yönelik çabalarını da takdirle karşıladığını kaydetti.

İsrail yükümlülüğünü yerine getirmedi

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de verdi. İsrailli asker Ran Gvili'nin cesedine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail yönetimi, varılan ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmadı.

İsrail'in Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı son esirin cesedi teslim edilmeden açmayacağı bildirilmişti.

Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmuştu.