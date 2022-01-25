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Son dakika haberi! Filistinli bakanlardan İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarının "etnik temizlik" seviyesine ulaştığı uyarısı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! Filistinli bakanlardan İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarının "etnik temizlik" seviyesine ulaştığı uyarısı (2)

25.01.2022 18:12

Bir son dakika haberine göre Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Filistin Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkma, boşaltma ve Yahudi yerleşim birimlerini genişletme politikalarının "etnik temizlik" seviyesine ulaştığını savundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Filistin Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkma, boşaltma ve Yahudi yerleşim birimlerini genişletme politikalarının "etnik temizlik" seviyesine ulaştığını savundu.

Bakan Maliki ile Hedmi, Doğu Kudüs'ün Er-Ram Mahallesi'ndeki Kudüs İşleri Bakanlığında, aralarında Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in de olduğu Arap ve yabancı ülkelerin Filistin nezdindeki büyükelçi ve başkonsoloslarıyla Kudüs'teki durumu değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kudüs İşleri Bakanı Hedmi, "Son aylarda Kudüs kentinde tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Ev yıkımları ve boşaltılmaları yoluyla etnik bir temizlikten bahsediyoruz." dedi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin İsrail polisi korumasında Doğu Kudüs'ün Zeytindağı bölgesinde Kerame ailesine ait evi yıktığını hatırlatan Hedmi, Doğu Kudüs'te 2022'nin başından bu yana, günde ortalama bir ev, 2021 yılında da 177'den fazla konutun İsrail güçlerince yıkıldığını ifade etti.

Hedmi, İsrail'in yıkımla, Kudüs'teki Arap, İslam ve Hristiyan varlığını sınırlamayı amaçladığına vurgu yaparak, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri başta olmak üzere Doğu Kudüs'te onlarca ailenin de evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Filistinli Bakan ayrıca, Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeye çalıştığına işaret ederek, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Yahudi yerleşimciler için bu yıl 4 bin, geçen yıl da binlerce konut projesini onayladığını aktardı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarına da değinen Hedmi, İsrail mahkemesinin Harem-i Şerif'te Yahudilere sessiz ibadet hakkı tanıdığını, böylece Mescid-i Aksa'nın tarihi, dini ve hukuki statükosunu değiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Hedmi, İsrail'in sistematik bir planla Doğu Kudüs'ü bir "getto"ya dönüştürme stratejisi yürüttüğüne dikkati çekerek, uluslararası topluma, "İsrail saldırılarını ve uygulamalarını durdurmak için kınamalardan gerçek eyleme geçme" çağrısı yaptı.

Filistinlilere yönelik şiddet

Öte yandan Dışişleri Bakanı Maliki ise İsrail hükümeti ile Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine dikkati çekti.

Maliki, İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkma ve Şeyh Cerrah'taki Filistinlileri evlerinden çıkarma planlarına işaret ederek, "Filistinlileri Şeyh Cerrah ile Silvan mahallelerindeki evlerinden tahliye etme yoluyla gerçekleştirdiği etnik temizlik uygulamaları, uluslararası hukuka göre savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinin Filistinlilerin evlerine el koyması için Yahudi yerleşimci örgütleriyle iş birliği içinde olduğunu söyleyen Maliki, İsrail yargısının tarafsız olmadığını ve illegal olduğunu savundu.

Maliki, Yahudilerin Filistinlilerin evlerine el koyduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarından dolayı yargılama çağrısı yaptı.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Son dakika haberi! Filistinli bakanlardan İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarının etnik temizlik seviyesine ulaştığı uyarısı (2)
Son dakika haberi! Filistinli bakanlardan İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarının etnik temizlik seviyesine ulaştığı uyarısı (2)
Son dakika haberi! Filistinli bakanlardan İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarının etnik temizlik seviyesine ulaştığı uyarısı (2)

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Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Filistinli bakanlardan İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarının 'etnik temizlik' seviyesine ulaştığı uyarısı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Filistinli bakanlardan İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarının "etnik temizlik" seviyesine ulaştığı uyarısı (2) - Son Dakika
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