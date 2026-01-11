Filistinli Esirin Ölümü Tıbbi İhmal Nedeniyle - Son Dakika
Filistinli Esirin Ölümü Tıbbi İhmal Nedeniyle

11.01.2026 16:34
FKÖ, kronik kalp hastası esirin İsrail hapishanesinde tıbbi ihmal sonucu öldüğünü duyurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Gazze Şeridi'nden alıkonulan kronik kalp hastası Filistinli bir esirin İsrail hapishanesinde tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

FKÖ'ye bağlı Esirler ve Eski Tutuklular İşleri Komisyonu ile Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, "Gazze Şeridi'nden 67 yaşındaki Hamza Abdullah Abdulhadi Advan, 9 Eylül 2025'te İsrail işgal hapishanelerinde hayatını kaybetti." bilgisi verildi.

İsrail ordusunun 12 Kasım 2024'te Gazze'de alıkoyduğu Advan'ın, evli ve dokuz çocuk babası olduğu, çocuklarından ikisinin ise 8 Ekim 2023'ten önce İsrail saldırılarında öldürüldüğü kaydedildi.

Kronik kalp hastası olduğu belirtilen Advan'ın, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail hapishanelerinde "sistematik işkence, açlık, tıbbi ihmal, cinsel saldırı, yoksunluk, aşağılama ve insan onurunu ihlal eden koşullar sonucu hayatını kaybeden yüzden fazla Filistinliden biri olduğu" ifade edildi.

Bugüne kadar İsrail cezaevlerinde yaşamını yitiren 100'den fazla esirden yalnızca 87'sinin kimliğinin tespit edilebildiği, diğerlerinin zorla kayıp statüsünde olduğu, ayrıca onlarca esirin yargısız infaza maruz kaldığı bildirildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından teslim edilen esir cenazelerine ilişkin fotoğrafların, "işgal güçlerinin esirlere karşı sistematik infazlar gerçekleştirdiğinin kanıtı" olduğu vurgulandı.

Advan'ın ölümüyle birlikte Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten bu yana kimliği açıklanan hayatını kaybeden Filistinli esir sayısının 87'ye yükseldiği, bunların 51'inin Gazze Şeridi'nden olduğu belirtildi.

1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli esir sayısının ise 324'e ulaştığı kaydedildi.

Advan'ın ölümünden tamamen İsrail makamlarını sorumlu tutan FKÖ, uluslararası topluma, İsrail liderlerini Filistinli esirlere ve Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarından sorumlu tutmak için etkili adımlar atma çağrısı yaptı.

Gazze'ye yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail'in özellikle Gazze'den gözaltına alınan tutuklulara yönelik ihlallerini işkence, açlık ve tıbbi ihmal yoluyla artırdığı belirtildi.

Filistin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir sayısı 9 bin 300'ü aşmış durumda. Bunların 3 bin 385'i idari tutuklu statüsünde, yani haklarında suçlama yöneltilmeden cezaevinde tutuluyor.

Filistin insan hakları örgütleri, geçen yıl yaklaşık 7 bin gözaltı belgeledi. Bunların arasında 600 çocuk ve 200 kadın bulunuyor.

8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısı 21 bine yaklaştı; bunlar arasında 1655 çocuk ve 650 kadın yer alıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetti, 171 bin kişinin yaralandı, yıkım sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ını etkiledi.

Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetini 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA

