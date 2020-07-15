Filistinli genç kadın Kovid-19 maskelerini geleneksel motiflerle renklendiriyor - Son Dakika

Filistinli genç kadın Kovid-19 maskelerini geleneksel motiflerle renklendiriyor

Filistinli Vaad Munasıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında günlük hayatın parçası olan maskeleri, geleneksel motiflerle süsleyerek kullanımını teşvik etmeye çalışıyor.

Filistinli Vaad Munasıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında günlük hayatın parçası olan maskeleri, geleneksel motiflerle süsleyerek kullanımını teşvik etmeye çalışıyor.

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El-Halil'e bağlı Beni Naim kasabasında yaşayan, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun Munasıra, geleneksel desenlerle bezediği maskelerin serüvenini AA muhabirine anlattı.

Mezuniyetinden sonra yağlı boya ve duvar resimleri yaptığını ve çalışmalarını El-Halil'deki galeride sergilediğini söyleyen 26 yaşındaki Munasıra, eserleriyle Türkiye, Ürdün ve Mısır'da düzenlenen bazı uluslararası sergilere katıldığını aktardı.

Maske kullanımına teşvik

Munasıra, maske süsleme fikrinin kendiliğinden geliştiğini, bu işe bilinçli olarak başlamadığını ifade etti.

"Kendim için yaptığım maskeyi sosyal paylaşım sitesindeki hesabımda paylaşınca özellikle genç kızlar tarafından çok beğenildi." diyen Munasıra, böyle bir tepkiyi beklemediğini sözlerine ekledi.

Munasıra, Filistin'de Kovid-19 vakalarının son zamanlarda artış gösterdiğini ve bölgede maske kullanımının da pek yaygın olmadığını hatırlattı.

Filistin'de yeni bir salgın dalgasının yaşandığı günlerde insanları maske kullanmaya teşvik etmek adına bir şeyler yapabileceği fikrinin oluştuğunu kaydeden Munasıra, şunları söyledi:

"Maskeleri geleneksel motiflerle süsleyerek maske kullanımını teşvik etmek istedim. Filistin kültürüne ait desenler, Filistin bayrağı gibi işlemelerin yanı sıra müşterilerin taleplerine göre modeller de yapıyorum."

Üretim aşamasında salgın önlemlerine dikkat ediliyor

Munasıra, desenleme işlemini tamamlandıktan sonra maskeleri sterilize ettiğini ve daha sonra paketlediğini belirtti.

İşlemeli maskelerden satın almak isteyenlerin taleplerine yetişemediğini söyleyen Filistinli genç kadın, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği satışların şu anda sadece El-Halil ile sınırlı olduğunu aktardı.

Desenli maskelerin müşterilerinden İman et-Temimi, Munasıra'nın işlerini çok beğendiğini ve bunların özgün çalışmalar olduğunu belirtti.

Filistin'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 734 vaka tespit edildi.

Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli genç kadın Kovid-19 maskelerini geleneksel motiflerle renklendiriyor - Son Dakika
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