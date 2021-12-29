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Filistinli gruplar Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı ile görüşmesine tepkili - Son Dakika

Filistinli gruplar Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı ile görüşmesine tepkili

29.12.2021 15:01
Filistinli gruplar Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı ile görüşmesine tepkili

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın konutuna giderek görüşmesi Filistinli grupların tepkisini çekti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın konutuna giderek görüşmesi Filistinli grupların tepkisini çekti.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) de aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, ayrı ayrı yayımladıkları açıklamalarda, salı günü gerçekleşen görüşmeyi, "ulusal fikir birliğine aykırı hareket" olarak nitelendirdi.

Hamas, görüşmenin, İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırının yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkati çekerek kınadığını duyurdu.

Açıklamada, "Bu görüşme, Gazze'de her gün zalim bir kuşatmaya maruz kalan, Batı Şeria ve Kudüs'te toprakları ve kutsalları giderek daha fazla saldırıya uğrayan halkı kışkırtıyor." ifadelerine yer verildi.

İslami Cihad Hareketi de görüşmeyi kınayarak, bunu "ulusal fikir birliğinden tehlikeli bir sapma" olarak niteledi.

Hareketin açıklamasında, "Bu toplantı, halkımızın çıkarları, hakları ve ulusal davası pahasına, kriz ve yetersizlikten kurtulmak için çözümler arayan Filistin yönetiminin rolünü göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

FHKC, görüşmenin, "ulusal duruş ve taleplerle çeliştiğini" belirterek, bu girişimin "Filistin ve Arap düzeyinde birliği yeniden tesis etmek ve halkın gücünü harekete geçirmek için gösterilen çabaları sekteye uğrattığı" değerlendirmesinde bulundu.

Halk Direniş Komiteleri de görüşmeyi "ulusal bir suç" olarak nitelendirerek kınadı.

Filistinli yetkili: "Patlamadan önce son şans"

Öte yandan, İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, Abbas'ın Gantz ile görüşmesini savundu.

Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Başkan Abbas ile Gantz'ın görüşmesi, bir meydan okuma ve kendimizi çıkmazda bulacağımız bir patlamadan önce son şanstır. Uluslararası meşruiyete dayalı siyasi bir yol açmak ve Filistin halkına karşı gerilimi tırmandırıcı uygulamalara son vermek için ciddi ve cesur bir girişimdir."

Abbas-Gantz görüşmesi

İsrail Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı salı akşamı Tel Aviv yakınlarındaki Roş Haayin kentindeki evinde misafir ettiği belirtilmişti.

Görüşmede hem güvenlik hem de sivil alanlarda çeşitli konuların ele alındığı aktarılan açıklamada, "Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. İsrail Savunma Bakanı, Filistin Devlet Başkanı'na güven inşa eden icraatlarını sürdürmeye istekli olduklarını iletti." ifadelerine yer verilmişti.

Bu, Abbas ile Gantz arasındaki ikinci görüşme oldu. İkili daha önce 30 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'taki yönetim merkezinde bir araya gelmişti.

Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in yasa dışı yerleşimleri durdurmayı reddetmesi ve "iki devletli çözümü" kabul etmemesi nedeniyle 2014'ten beri askıya alınmıştı.

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Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı ile görüşmesine tepkili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli gruplar Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı ile görüşmesine tepkili - Son Dakika
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