Filistinli öğrencinin şehit edilen ailesi için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Filistinli öğrencinin şehit edilen ailesi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Filistinli öğrencinin şehit edilen ailesi için gıyabi cenaze namazı kılındı
04.02.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Filistinli Mohammed Ali Ahmed Saelmy'nin İsrail'in hain saldırısında şehit düşen anne ve babası için Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Filistinli Mohammed Ali Ahmed Saelmy'nin İsrail'in hain saldırısında şehit düşen anne ve babası için Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Düzce Müftüsü Osman Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk, Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, Düzce Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Coşkun Zabunoğlu, Dekanlar ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile Düzce Üniversitesi idari personeli katıldı. Filistinli öğrenci Mohammed Ali Ahmed Saelmy'nin Filistin'de yaşayan anne ve babası, İsrail tarafından çadırlarına yapılan saldırı sonucu şehadete yürüdü. Düzce Üniversitesi de Filistinli öğrencinin ailesi için anlamlı bir program düzenledi.

Önce Filistinli öğrencinin ailesi için Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sonra Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu. Şehitler rahmetle anıldı. İslam coğrafyasında yaşanan zulüm, işgal ve saldırıların sona ermesi için dualar edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, İnsan Hakları, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistinli öğrencinin şehit edilen ailesi için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Çok sayıda yaralı var Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Galatasaray’da Ngaha transferinin ardından Can Armando’da da işlem tamam Galatasaray'da Ngaha transferinin ardından Can Armando'da da işlem tamam
Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi

20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 21:25:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Filistinli öğrencinin şehit edilen ailesi için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.