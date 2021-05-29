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Filistinli şair Nasser Rabah, Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivaline konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Filistinli şair Nasser Rabah, Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivaline konuk oldu Açıklaması

29.05.2021 17:24
Filistinli şair Nasser Rabah, Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivaline konuk oldu Açıklaması, System.String[]

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İstanbulensis Şiir Festivali" çeşitli ülkelerden usta isimleri edebiyatseverlerle bir araya getiriyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İstanbulensis Şiir Festivali" çeşitli ülkelerden usta isimleri edebiyatseverlerle bir araya getiriyor.

Bu yıl teması "Yunus Emre" olarak belirlenen festivalin çevrim içi düzenlenen oturumlarına Filistin'den konuk olan şair Nasser Rabah, şairlerin diğer insanlardan farklı olarak olayların arka yüzünü görebildikleri, üçüncü bir göze sahip olduklarını söyledi.

Filistin şiirinin neden farklı olduğuna değinen Rabah, "Filistin şiirinin diğer Arap topluluklarından özel bir yerde anılması doğaldır. Çünkü yer kürede Filistin dışında işgal altında olan başka bir ülke yok. Bu durumu toplumumuzun yaşadığı şartların bir sonucu olarak görüyorum." dedi.

Filistinli şair, yazılarında doğrudan siyasi konuları ele almadığını dile getirerek, "Ben daha çok (şiiri) kişiye özel olan insanların acılarına, yalnızlığına, depresyonuna, kederlerine, hüzünlerine, gurbet ve kayboluş hislerine yöneltmeyi istedim ve buna önem verdim" diye konuştu.

"Tabiat ve ziraat alanında meşgul olmakla zindandan kurtuluyorum"

Şairliğinin yanında ziraat işleriyle de ilgilendiğini belirten Rabah, "Bu tabiat uğraşı 16 senedir yaşamakta olduğum kuşatmaya karşı dayanma gücü verdi. Tabiat ve ziraat alanında meşgul olmakla genişlik buluyorum ve zindandan kurtuluyorum." ifadelerini kullandı.

Rabah, Filistin'de edebiyat, sanat ve basım yayın faaliyetlerinin İsrail saldırılarından nasıl etkilendiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

" Gazze'de 4 veya 5 yerin yok edilmesi aşaması tamamlandı. Bu yerler kültür ve şiir dinletisi görevleri gerçekleştiriyordu. Buralarda şair toplantıları, şiir buluşmaları, galeri gösterileri ve kütüphane organizasyonları yapılmaktaydı. Kültürel mekanlara dair bu haddi aşma durumu, Gazze içinde Filistin'in hali için felç hastalığı gibi isabet etti. Gazze dışına sevkiyat yapabilen bir yayınevinin olmayışı Gazze yazarlarının bütün yükü üstlenmelerine sebep oluyor. Yaratıcılık, dil, basım hepsi onlara ait ve sonrasında bu eserleri arkadaşlarına dağıtıyorlar. Bu şekilde eserler olduğu yerde sayıyor ve kısır döngü oluşuyor ve Gazze dışına çıkamıyor."

Nasser Rabah, teknolojinin gelişiminin şiir hayatına da etki ettiğine değinerek, "Şairlerin bu gelişime ayak uydurması ve onunla birlikte ilerlemesi, mesajlarını iletmek için teknolojik aletleri kullanması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Nasser Rabah hakkında

Filistinli şair ve yazar Rabah, Gazze'de 1963 yılında dünyaya geldi. Rabah, bugün hala, beş şiir kitabı ve bir romanını yayımladığı Gazze'de yaşamını sürdürüyor.

Bazı şiirleri diğer dillerin yanı sıra İngilizce ve Fransızcaya çevrilen usta şairin çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde Two Lines (Center for the Art of Translation) gibi birçok dergide yayınlandı.

Rabah, ayrıca Filistinli Yazarlar Birliğinin bir üyesi olarak edebiyat hayatına devam ediyor.

Sultanbeyli Belediyesi, Filistin, Gazze, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli şair Nasser Rabah, Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivaline konuk oldu Açıklaması - Son Dakika


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