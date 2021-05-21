Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Kocaeli'de, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kentteki 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Milli İrade Meydanı'nda şehitler için saf tuttu.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, şehitler için dua edildi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmeye ve o toprakların gerçek sahibi olan Müslümanları da çocuk, kadın, ihtiyar ayırt etmeksizin katlettiğini söyledi.

Gazze'nin terör devleti İsrail'in ölüm kustuğu dünyanın tek ve en büyük açık hava hapishanesine dönüştüğünü ifade eden Akbulut, "Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde aleni bir şekilde savaş suçu işlemektedir. Gazze'de yaşananlar, insani krizin boyutlarını artırmıştır. Bu krizin acilen uluslararası kurumların devreye girerek önlenmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Programa AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.