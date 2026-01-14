Filistinli Teknokrat Komite Kuruluyor - Son Dakika
Filistinli Teknokrat Komite Kuruluyor

14.01.2026 22:19
Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'de istikrar için Filistinli Teknokrat Komite'yi memnuniyetle karşıladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'ye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Arabulucular, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti, Başkanlığını Dr. Ali Abdel Hamid Shaath'ın deruhte edeceği Gazze Şeridi'nde istikrarın pekiştirilmesine ve insani durumun iyileştirilmesine yönelik çabalara katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirilen Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komitenin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Arabulucular, Sayın Başkan Donald Trump tarafından açıklanan plan doğrultusunda, söz konusu komitenin teşkilinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının önünü açmasını, bu itibarla ateşkesin güçlendirilmesine ve yeni bir tırmanmanın önlenmesine katkı sağlamasını temenni etmektedir. Arabulucular, sürdürülebilir bir barışa ulaşma ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uygun koşulları yaratmayı, kardeş Filistin halkının güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam arzularını karşılamayı teminen tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasına tam olarak bağlı kalması gereğini vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
