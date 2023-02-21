Filiz Kılıç kimdir? Filiz Kılıç kaç yaşında, nereli? Filiz Kılıç biyografisi - Son Dakika
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Filiz Kılıç kimdir? Filiz Kılıç kaç yaşında, nereli? Filiz Kılıç biyografisi

21.02.2023 12:37
Filiz Kılıç kimdir? Filiz Kılıç kaç yaşında, nereli? Filiz Kılıç biyografisi

1972 doğumlu Filiz Kılıç Yaşam Koçu ve Evlilik İlişki Uzmanıdır. 2007 yılından itibaren aldığı eğitimler ile bu alanda çalışmalarını desteklemektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunu olan Filiz Kılıç 2001/2016 yılları arasında kendi anaokulunu açmış ve ebeveynlere danışmanlık ve bireysel koçluk yapmıştır.

2016 yılından itibaren yönetici ve yakım koçu olarak kurumsal koçluk ve mentörlük çalışmalarına devam etmektedir. Evlilik ilişki ve yaşam koçu olarak 7000 bin saat koçluk görüşmelerini yapmıştır. Davranış Bilimleri yüksek lisansını tamamlamış ve ikinci yüksek lisansını Klinik Psikoloji'de yapmıştır.

Filiz Kılıç kimdir? Filiz Kılıç kaç yaşında, nereli? Filiz Kılıç biyografisi

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR

  • 1. Çocuk Gelişimi ve İletişim Eğitimi
  • 2. Okul Öncesi Eğitim Çocuklarında Sosyal Problem Çözme
  • 3. Okul Öncesi Eğitim Çocuklarında Uygulamalı Farkındalık Eğitimi
  • 4.Öğretmen Eğitimi Programı
  • 5. Bilgi Okur Yazarlığı
  • 6. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi
  • 7. Eğitimde Drama Eğitimi
  • 8. Okul Öncesi Kişisel Gelişim
  • 9. Oyun Terapi Eğitimi

PSİKOLOJİ ALANINDA ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR

  • 1. Aile Danışmanlığı
  • 2. Nlp Teknikleri
  • 3. EMDR
  • 4.BDT
  • 5. Aile Dizimi
  • 6. Psikodrama
  • 7. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
  • 8. Davranış Bilimleri
  • 9. Sanat Terapi
  • 10.Psikoterapi
  • 11.Bütüncül Psikoterapi

KİŞİSEL GELİŞİM ALANINDA ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR

  • 1. Davranış Bilimleri Uzmanlığı Eğitimi ve Sertifikası
  • 2. Yaşam Koçluğu Eğitimi veSertifikası
  • 3. Evlilik ve İlişki Koçluğu Eğitimi ve Sertifikası
  • 4.Yönetici Koçluğu Eğitimi ve Sertifikası
  • 5. Takım Koçluğu Eğitimi ve Sertifikası
  • 6. Liderlik Koçluğu Eğitimi ve Sertifikası
  • 7. Eğiticinin Eğitimi Eğitimi ve Sertifikası
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filiz Kılıç kimdir? Filiz Kılıç kaç yaşında, nereli? Filiz Kılıç biyografisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filiz Kılıç kimdir? Filiz Kılıç kaç yaşında, nereli? Filiz Kılıç biyografisi - Son Dakika
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