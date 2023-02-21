Filiz Kılıç kimdir? Filiz Kılıç kaç yaşında, nereli? Filiz Kılıç biyografisi

2016 yılından itibaren yönetici ve yakım koçu olarak kurumsal koçluk ve mentörlük çalışmalarına devam etmektedir. Evlilik ilişki ve yaşam koçu olarak 7000 bin saat koçluk görüşmelerini yapmıştır. Davranış Bilimleri yüksek lisansını tamamlamış ve ikinci yüksek lisansını Klinik Psikoloji'de yapmıştır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR

1. Çocuk Gelişimi ve İletişim Eğitimi

2. Okul Öncesi Eğitim Çocuklarında Sosyal Problem Çözme

3. Okul Öncesi Eğitim Çocuklarında Uygulamalı Farkındalık Eğitimi

4.Öğretmen Eğitimi Programı

5. Bilgi Okur Yazarlığı

6. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi

7. Eğitimde Drama Eğitimi

8. Okul Öncesi Kişisel Gelişim

9. Oyun Terapi Eğitimi

PSİKOLOJİ ALANINDA ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR

1. Aile Danışmanlığı

2. Nlp Teknikleri

3. EMDR

4.BDT

5. Aile Dizimi

6. Psikodrama

7. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

8. Davranış Bilimleri

9. Sanat Terapi

10.Psikoterapi

11.Bütüncül Psikoterapi

KİŞİSEL GELİŞİM ALANINDA ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR