Filyasyon ekibinden bir rica; 'Tek çabalayan biz olmayalım' - Son Dakika

VAKA sayılarının arttığı Tekirdağ'da filyasyon ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekipte bulunan 22 yıllık ebe Aslı Gözşahin (43), çabalarına rağmen vaka artışının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Sağlık çalışanları olarak yorulduk, 1 yıldır geceli gündüzlü çalışıyoruz. Vakalar da arttığı için 'Çabalarımız boşa mı gidiyor' diye düşünüyoruz. Tek çabalayan biz olmayalım. Bireysel olarak herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Herkes kişisel çabasını gösterirse sadece bizden bir şeyler beklenmezse çok daha rahat bu olayı atlatabiliriz" dedi.

Koronavirüs vaka sayısı artan iller arasındaki Tekirdağ'da filyasyon ekipleri, mesai saati gözetmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkez Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde 22 yıldır görev yapan, 2 çocuk annesi ebe Aslı Gözşahin, filyasyon ekibindeki arkadaşları ile canla başla çalıştıklarını söyledi. Sahadaki çalışmalarında bazen sorunsuz gün geçirdiklerini bazen de istenmeyen durumlarla karşılaştıklarını anlatan Gözşahin, şunları söyledi:

"Gün içinde her gün farklı bir şey oluyor. Bazen sorunsuz geçiriyoruz bazen yüzümüzü güldüren olaylar oluyor. Bazen gerçekten o günün bitmesini istediğimiz durumlar da yaşadığımız oluyor. Aşılama uygulamasında güzel bir olay yaşamıştım. Yaşlı bira amcanın evine gitmiştik. Kendisi yalnız yaşıyordu. Baştan bize çok aradığımız için 'Niye beni rahatsız ediyorsunuz' diye bize cümleler kurdu. Daha sonra biz onun evde yalnız yaşadığını fark ettik. Baktığımızda amcanın eşinin vefat ettiğini, bu yüzden bu şekilde davrandığını anladık. Kendisiyle her zaman olumlu cümlelerle konuşmaya başladık. Aşılama uygulamasını yaptık sonra çıkarken amca ağlamaya başladı. Ona davranışımız belki çok hoşuna gitti belki de çok yalnız olduğu için birilerine ihtiyacı vardı. Çıkarken 'İkinci aşıma da ne olur siz gelin, beni unutmayın burada' diyerek uğurlamıştı."'KURALLARA UYULMUYOR'Vaka sayılarının artmasının tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını söyleyen Gözşahin, "Tekirdağ maalesef her zaman riskli bölgeler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Birinci dönem pandemide de yine aynı şeyi yaşamıştık. Ben insanların kurallara uymamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Biz sıcakta veya soğukta gün boyu çift maskeyle nefes almakta zorlansak da çıkarmadığımız maskeleri, kişiler günlük işlerini yapmak için birkaç saat de olsa takmamayı yeğliyorlar. Kişilerin bu cesaretini anlamakta zorlanıyorum. Hastalığı geçirmemek adına kullanmak gerekirken illa rahatsızlandıktan sonra mı tedbir almayı düşünüyor kişiler, onu anlamakta zorlanıyorum açıkçası" dedi.'ARTIK YORULDUK'Aslı Gözşahin, sağlık çalışanlarının geceli gündüzlü çalıştığını ancak kurallara uymayanların kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Sağlık çalışanları olarak artık yorulduk. 1 yıldır geceli gündüzlü çalışıyoruz. Vakalar da arttığı için 'Çabalarımız boşa mı gidiyor acaba' diye düşünüyoruz. Tek çabalayan biz olmayalım. Kişilerin de bireysel olarak herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Herkes kişisel çabasını gösterirse sadece bizden bir şeyler beklenmezse çok daha rahat bu olayı atlatabiliriz, diye düşünüyorum" diye konuştu.

Filyasyon ekibindeki ebelerden Müzeyyen Yüksel de canla başla çalıştıklarını buna karşın vakaların artmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Ben yaklaşık 1 yıldır sahadayım. Durumlar düzelecek, diye beklerken her geçen gün kötüye gitmesi bizi gerçekten üzüyor. Biz sağlık çalışanları olarak çok yorulduk. Biraz rahatlayacağız, diye beklerken tekrar vakalar artıyor. Bu yüzden herkes sorumluluğunu bilsin, istiyoruz" dedi.