Final Öncesi Okan Buruk ve Icardi'den Açıklamalar

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Fenerbahçe'yle karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kazanan ekibin yalnızca kupa kaldıracağını, ligdeki yarışın ise sürdüğünü belirtti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takım kaptanı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve sarı-lacivertli ekibin kaptanlarından Nelson Semedo hazır bulundu.

Okan Buruk, bir önceki Süper Kupa finalinde bir arada olamadıklarını vurgulayarak sözlerine başladı.

Yalnızca bir final oynamadıklarını, taraftarlara da önemli mesajlar verdiklerini dile getiren Buruk, "İki takım arasında sahadaki rekabetin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama dışarıdaki dostluk mesajının çok önemli olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu rekabetin saha içinde geçmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Yarı finallerde bunu gördük. Oyunlar ve pozisyonlar konuşuldu. Finali hak eden iki takım karşı karşıya gelecek. Finali kazanan sadece bir kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Belki kupayı kazanmak psikolojik bir avantaj olabilir. Hem benim hem de oyuncularım tarafından dostluk içinde güzel bir gece olsun, en büyük dileğim bu." ifadelerini kullandı.

İki takımın da yarı final maçlarında kupayı ne kadar istediğini gösterdiğini vurgulayan Buruk, "Yarın iki takımın da çok istediği bir maç olacak. Ligde korkuların daha fazla olduğu maçlar olabiliyor. Puan farkının açılmaması gibi durumlar olabiliyor. Her takım kazanmak için sahaya çıkıyor ama maç içinde sizin planlarınızın dışında oyuncuların da kendilerini kaybetmemeye odakladığı maçlar gördük. Yarın bir final maçı oynanacak. İki takımın da daha çok oyuna odaklanacağı, kazanmaya odaklanacağı çekişmeli bir maç bizi bekliyor. İki ekibin yarı finaldeki performansına bakınca seyir zevkinin yüksek olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

"Transfer sadece sizin isteğinizle olmuyor"

Devre arası transfer dönemine ilişkin soruyu yanıtlayan Okan Buruk, kadroda çok iyi oyunculara sahip olduklarının altını çizdi.

Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak ilk 11 ve kulübede olacak isimlerin çok önemli futbolcular olduğunu dile getiren Buruk, "Bu dönemde 2 oyuncumuz; Osimhen ve Jakobs, Afrika Kupası'nda. Ayrıca Singo yarın takımla olmayacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sadece sizin isteğinizle olmuyor. ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşmeyle ilgili daha kolay olacak oyuncuları tercih etmek zorundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde yeni transferleri oynatamayacağımız için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Yani zamanı doğru kullanmak istiyoruz. Benim için de bu dönem zor olacak. Hem maçları oynayıp hem de transferle ilgili karar alacağız. Başkanımız ve yönetim kurulu üyemiz Abdullah Kavukcu bu anlamda çalışma içinde. En kısa sürede istediğimiz oyuncuları kadroya katacağız. Yarın da hem başlayacak 11'de hem de kulübede çok iyi oyunculara sahibiz." diye konuştu.

Yarın oynanacak maçın saatinin erkene alınmasının pozitif olduğunu da sözlerine ekleyen Okan Buruk, şunları söyledi:

"Rüzgarın daha az olduğu saatte olması oyunun da daha normal halde gitmesini sağlayacak. Hava durumunu çok düşünmedik. Bugüne kadar hangi statta oynadıysak ona göre hazırlandık. Çıkacak, başlayacak ve maçı oynayacak 11 üzerine odaklandık. Sadece teknik adam olarak değil, oyuncu anlamında da derbileri seven bir takıma sahibiz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Bu maçlardaki performanslarını Şampiyonlar Ligi'nde gördüğümüz de oluyor. Biz planlarımızı yapıyoruz. Oyuncu kalitemiz bu derbileri oynamaya çok müsait ve iyi oyuncular sayesinde bu derbileri kazanıyoruz."

Mauro Icardi: "Birçok kupa kazandık ve daha fazlasını kazanmak istiyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Mauro Icardi, finallerin kendileri ve kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda birçok şampiyonluk yaşadıklarını dile getiren Arjantinli futbolcu, "Yarın da şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Hocamın da dediği gibi güzel bir maç olmasını diliyorum. Kupa, kulüp ve taraftarımız için çok önemli. Kazanmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yarınki maçta ilk 11'e ve kulübeye odaklanmak gerektiğini, bireysel performansların önemli olmadığını vurgulayan Icardi, "Ben forvetim ve işim gol atmak. Aynı zamanda kaptan olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana takımıma yardımcı oldum. Ama futbol birlikte oynanan bir oyun. Kolektif oynadığınız zaman bireysel ödülleri kazanıyorsunuz." dedi.

Derbiyle ilgili olarak taraftara mesajını da ileten Icardi, şöyle konuştu:

"Arjantinli olarak futbolun tutkusunu dünyanın her yerinde çok iyi biliyorum. 4 yıl önce geldiğimde de hem normal maçlarda hem de derbi maçlarda buradaki atmosfere şaşırmıştım. Çok iyi ve farklı bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Bu tür maçlar taraftarlarımız için çok iyi. Onları mutlu etmek istiyoruz. Zaten birçok kupa kazandık ve daha fazlasını kazanmak istiyoruz."