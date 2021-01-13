Fındığı bekleyen gizli tehlike - Son Dakika

Fındığı bekleyen gizli tehlike

13.01.2021 13:27
Fındığı bekleyen gizli tehlike, System.String[]

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi ve yaşanan kuraklığın ardından Nisan-Mart aylarında yaşanabilecek bir don olayı ile fındık üretiminin zarar görebileceğini söyledi.

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi ve yaşanan kuraklığın ardından Nisan-Mart aylarında yaşanabilecek bir don olayı ile fındık üretiminin zarar görebileceğini söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kışın ortalarına gelinmesine rağmen şu ana kadar Samsun'da beklenen yağışlar oluşmadı. Başkan Hasan Tütüncü, bu yıl sıcak geçen mevsimin ardından yaşanabilecek don, kırağı ve zirai don gibi olayların ardından fındığın zarar görebileceğini ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

"MART-NİSAN AYINDA DON YAŞANIRSA FINDIK ÜRETİCİSİ ZARAR GÖRÜR"

Hava sıcaklıkları nedeniyle fındıkta erken açma ve döllenme yaşanabileceğine değinen Hasan Tütüncü, "Şu anda kışın tam ortasındayız. Eskiden bu zamanlarda kar yağışı ve yağmur oldukça fazla oluyordu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında gitmesi çiftçiyi endişelendiriyor. Ülkemizde bir kuralık söz konusu. Yağışların mevsiminde yağmamasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Fındıkla ilgili de büyük bir endişemiz var. Türkiye'de en çok fındık üretiminin yapıldığı illerden biriyiz. Havaların böyle gitmesi durumunda fındıkların uç vereceğini, aldanıp döllenmeye döneceğini biliyoruz. Fındık döllenmeye dönüp, çiçek açarsa Nisan başı ve Mart sonunda don, kırağı ve zirai don olursa çiftçiyi büyük bir sıkıntı bekler" dedi.

"BU YIL FINDIKTA REKOLTE 550 BİN TON OLDU"

2020 yılında fındık üretiminin geçen yıla oranla 50 bin ton daha fazla olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, "2020 yılında fındık rekoltesi yüksek açıklandı. Havaların sıcak gitmesinden dolayı fındık harmana net gelmeyince rekolte tam kesin belli olmuyor. Bu sene Samsun'da 550 bin ton civarında fındık rekoltemiz oldu. Bir önceki yıl Samsun'da rekolte 500 bin ton civarındaydı. Havalar böyle güzel geçer de daha sonra don olursa sıkıntı olur. Mart ayında sis, duman ve don olursa fındık üreticisini zor zamanlar bekler. Amerikan beyaz kelebeği gibi zararlılar ile ayrıyeten mücadele ediyoruz. Fındık bahçesini düzenli ilaçlayan ve bakımını yapan çiftçilerimizin bu zararlıların oluşturduğu tahribatı yüzde 50 oranında azalttı" diye konuştu.

"ÇİFTÇİNİN BEKLENTİSİ FAİZLERİN SİLİNMESİ"

Zor süreçte üretime daha fazla katkı veren çiftçilerin kredi faizlerinin silinmesi gerektiğini vurgulayan Tütüncü, şunları söyledi:

"2020 yılı korona nedeniyle çiftçimiz ve ülkemiz adına sıkıntılı geçti. 2021 yılından beklentimiz yüksek. Tüm olumsuzluklara rağmen çiftçiler çok fazla kar sağlamasa bile üretime devam ediyor. Çiftçilerimiz devlet ve özel bankalar ile kredi kooperatiflerine olan borçları var. Bu krediler zamanında yüksek faizlerle kullanılmış. Şu anda faizler yapılandırılıyor ama devamlı geriye iteleniyor. Faizlerimizin tamamının silinmesini istiyoruz. Ana borcun da makul bir oranda taksitlendirilmesini istiyoruz. Çiftçi borcuna sadıktır. Gerekli imkanlar sağlanınca da borcunu aksatmadan ödeyecektir."

(Erdi Demür/İHA)

Samsun, Fındık, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fındığı bekleyen gizli tehlike - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor Videoda uyuşturucu içirdiği Ümitcan Uygun'u yalanladı: Bize o getirdi, beraber kullandık PTT, ödeme emrini 64 gün sonra ulaştırınca çiftçiler icralık oldu Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan yeni skandal: Özel mesajları Google ile paylaşmış Almanya Federasyonu'nun uzlaşma önerisini reddeden Mesut sayesinde F.Bahçe'nin borsadaki hisseleri arttı İlber Ortaylı'dan "Etek öptü" eleştirilerine yanıt: Temennadır, saygı gereğidir İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar
Göksel Gümüşdağ'dan G.Saray'a İrfan Can yanıtı: Avrupa peşindeyken neden şimdi satayım? Göksel Gümüşdağ'dan G.Saray'a İrfan Can yanıtı: Avrupa peşindeyken neden şimdi satayım?         
13:43
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi         
13:21
Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi         
13:00
Son Dakika! Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı yönündeki kararı iptal etti Son Dakika! Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı yönündeki kararı iptal etti         
12:25
MHP, HDP'nin kapatılması için harekete geçiyor! İlk hamle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bekleniyor MHP, HDP'nin kapatılması için harekete geçiyor! İlk hamle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bekleniyor         
12:05
Eşini başından vuran cani koca, karakola gidip teslim oldu Eşini başından vuran cani koca, karakola gidip teslim oldu         
11:45
Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü         
11:01
Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı         
10:23
Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti         
10:01
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi         
09:11
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 14:02:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındığı bekleyen gizli tehlike - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei