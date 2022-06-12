Sağ, yaptığı açıklamada, "Katılımın güzel olması bizleri son derece sevindirdi. 180 fotoğraf ile 40 yarışmacının katılması ilçemiz adına gurur verici. İnşallah gelecek yıl daha fazla katılım olur." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Geyikçi, Özgür Şahin, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finike'de fotoğraf yarışması düzenlendi - Son Dakika

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