Finike'de fotoğraf yarışması düzenlendi

Finike ilçesinde düzenlenen 1. Geleneksel Finike Konulu Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Özgür Şahin, ikinciliği Alaaddin Şenol ve üçüncülüğü Bahadır Şantarcı kazandı.
Derece girenlere ödülleri Finike Kaymakamı Zafer Sağ ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi tarafından verildi.
Sağ, yaptığı açıklamada, "Katılımın güzel olması bizleri son derece sevindirdi. 180 fotoğraf ile 40 yarışmacının katılması ilçemiz adına gurur verici. İnşallah gelecek yıl daha fazla katılım olur." dedi.
Yarışmada dereceye giren ve seçilen diğer fotoğraflar açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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