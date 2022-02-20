Üye Girişi
Finike'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Finike'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

20.02.2022 15:18
Finike'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese gece saat 01.15 sıralarında Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda B.A., C.A. ve R.A. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Finike'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu Finike'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, Hisarcık, Jandarma, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Finike'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 15:24:18. #1.12#
SON DAKİKA: Finike'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement