Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya katılım başvurusunu onayladı - Son Dakika
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Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya katılım başvurusunu onayladı

17.05.2022 16:06

Finlandiya Parlamentosu, hükümetin NATO üyeliğine başvuru teklifini kabul etti.

Finlandiya Parlamentosu, hükümetin NATO üyeliğine başvuru teklifini kabul etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in 12 Mayıs'ta "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine başvuru yapması gerektiği" açıklamasının ardından, hükümet teklifi parlamentoya götürdü.

Parlamentoda yapılan oylamada 188 milletvekili NATO üyeliğine "evet", 8 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

Bu kararın ardından Finlandiya'nın yarın Brüksel'de NATO üyeliğine İsveç ile beraber başvurması bekleniyor.

Bu arada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile NATO üyeliği için diplomatik müzakere çabalarının devam ettiğini söyledi.

Linde, konu hakkında fazla yorum yapmayacağını kaydetti.

İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ABD'ye gidiyor

Öte yandan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 19 Mayıs'ta ABD'ye gideceği bildirildi.

İsveç hükümetinin açıklamasına göre, iki lider de Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya katılım başvurusunu onayladı
Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya katılım başvurusunu onayladı
Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya katılım başvurusunu onayladı
Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya katılım başvurusunu onayladı

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Finlandiya parlamentosu NATO'ya üyelik başvurusunu onayladı Finlandiya parlamentosu NATO'ya üyelik başvurusunu onayladı Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu parlamentoda değerlendiriliyor Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu parlamentoda değerlendiriliyor
Kaynak: AA

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